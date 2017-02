Volkswagen Golf 2017 - pielęgnowanie tradycji

Zgodnie z wieloletnim już zwyczajem przy okazji prezentacji nowej bądź zmodernizowanej gamy Golfa Volkswagen stosuje zasadę małych kroków. Nie robi rewolucji, zadowalając się ewolucją i do tej pory taka polityka przynosiła zamierzone efekty.

Zdjęcie Volkswagen Golf GTI /INTERIA.PL

Aby podtrzymać sprzedaż na wysokim poziomie Volkswagen zdecydował się na kosmetyczne, wręcz symboliczne, modyfikacje stylistyczne. Nie znaczy to jednak, że nie zmieniło się nic z technicznego punktu widzenia - przykładowo ksenonowe reflektory zostały zastąpione przez w pełni LEDowe.

Podobnie rzecz ma się we wnętrzu - deska rozdzielcza na pierwszy rzut oka taka sama, ale z większym ekranem nawigacji (aż 9,2 cala) i nowymi funkcjami z zakresu pokładowej rozrywki i łączności ze światem. Trudno także przeoczyć naprawdę spory wyświetlacz, który może zastępować analogowe zegary



Również pod maską znajdziemy parę nowinek, z których zdecydowanie najważniejszą jest nowy silnik 1.5 TSI, zastępujący jednostkę o nieznacznie mniejszej pojemności (to ciekawe z uwagi na panujący przecież trend downsizeingowy). Na warsztat trafiła również jednostka 2.0 TSI napędzająca Golfa GTI, dzięki czemu ma on teraz jeszcze więcej mocy.



Zdjęcie Volkswagen Golf / INTERIA.PL

Tak w wielkim skrócie wygląda lista najważniejszych zmian w Volkswagenie Golfie po face liftingu. A jak wpływają one na jazdę tym autem i jego odbiór przez kierowcę? To właśnie sprawdzamy podczas pierwszych jazd testowych tym niemieckim kompaktem. Już niebawem przeczytacie naszą obszerną z nich relację.



