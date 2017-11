Mitsubishi Eclipse Cross - SUV dynamiczny?

Mitsubishi wyraźnie zamierza kontynuować "specjalizowanie" się w SUV-ach, czego najlepszym przykładem jest zbliżająca się rynkowa premiera zupełnie nowego modelu - Eclipse Cross. Zgadnijcie, do jakiej klasy on należy?

Zdjęcie Mitsubishi Eclipse Cross /INTERIA.PL

Nie, nie jest to po prostu SUV czy crossover. Eclipse Cross to coś więcej. Odwołanie do znanego coupe Mistubishi oraz wyraźnie opadająca linia dachu i tylna szyba przedzielona spojlerem wskazują, że Japończycy chcieli nadać mu sportowego charakteru. Ma być to taki SUV-coupe.

Reklama

Podobne aspiracje sugeruje także silnik napędzający Eclipse'a Crossa - 1,5-litrowa, doładowana jednostka o mocy o mocy 163 KM, która pełni rolę podstawowego silnika. Jest jednocześnie silnikiem topowym, jako że Mitsubishi nie przewiduje możliwości wyboru źródła napędu. Przynajmniej na razie.



Zdjęcie Mitsubishi Eclipse Cross / INTERIA.PL

A czy pod innymi jeszcze względami Eclipse Cross wpisuje się w definicję dynamicznego SUVa? Czy dobrze wypełnia on lukę między ASXem i Outlanderem? To właśnie sprawdzamy podczas pierwszych europejskich jazd testowych tym modelem, które odbywają się w okolicach Barcelony. Już niedługo przeczytacie o naszych wrażeniach po spotkaniu z tą japońską nowością.

Zdjęcie Mitsubishi Eclipse Cross / INTERIA.PL

MD