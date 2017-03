Kia Picanto 2017. Zmiana definicji auta miejskiego

W założeniach auto miejskie ma być przede wszystkim małe, aby można było nim łatwo manewrować na ciasnych ulicach. Przy okazji może być jednak również wygodne i komfortowe. Kia Picanto trzeciej generacji to doskonały przykład na to, że już niedługo trzeba chyba będzie na nowo zdefiniować pojęcie auta miejskiego.

Zdjęcie Kia Picanto 2017 /INTERIA.PL

Najmniejszy w rodzinie koreańskiego producenta model w swoim najnowszym wcieleniu znacznie wydoroślał. Nie jest to już proste, rzec by nawet można toporne auto, który służyć ma wyłącznie do przemieszczania się w obrębie miejskich granic.



Teraz Picanto jest również wygodne, komfortowe, a w niektórych obszarach ociera się o pojęcie luksusu (oczywiście na miarę segmentu). Mała Kia okazuje się pojazdem z wielkim potencjałem. Jak ogromny ten potencjał jest sprawdzamy podczas jazd testowych.



Pierwsze kilometry napawają optymizmem, którym wkrótce i was zarazimy.



Zdjęcie Kia Picanto 2017 / INTERIA.PL

MW