Jeep Grand Cherokee 2017. Jaki piękny jubileusz

Kiedy przed 25 laty na rynku pojawił się Grand Cherokee w zamierzeniach konstruktorów miał być tylko bardziej komfortową terenówką. Dzisiaj po ćwierćwieczu, największy z Jeepów jest synonimem nie tylko dzielności terenowej, ale także - a czasami przede wszystkim - luksusu dostępnego po obu stronach Oceanu Atlantyckiego.

Zdjęcie Jeep Grand Cherokee 2017 /INTERIA.PL

Każda rocznica, ta “okrągła" i mniej “okrągła", to znakomita okazja do zaprezentowania nowych lub odświeżonych modeli. W ubiegłym roku rdzennie amerykański Jeep świętował 75-lecie powstania marki. W tym roku przypada 25 rocznica narodzin modelu Grand Cherokee. Na tę okoliczność producent przygotował kilka nowości, wśród których wymienić należy mały lifting przedniej części nadwozia, dodatkowe specyfikacje poszczególnych modeli, a także całkowicie nową konfigurację Trailhawk, dedykowną miłośnikom terenowych szaleństw.

Kosmetyka dla twardziela

Reklama

Nawiązując do wersji przygotowanej na 75-lecie marki (75th Anniversary), Grand Cherokee w bieżącym sezonie zyskał nową twarz. Zmiany jakie zauważymy zależne są od poziomu wyposażenia, albowiem producent przewidział nieco inną stylistykę dla podstawowej gamy (Laredo, Limited, Overland), bardziej agresywną dla sportowego modelu SRT oraz niezwykle elegancką dla luksusowej odmiany Summit.

Wspólnym mianownikiem dla wszystkich Grand Cherokee jest niższy grill chłodnicy, z węższymi ramkami, pokrytymi chromem lub czarną matową farbą. W tańszych specyfikacjach zmienił się nieco kształt zderzaka przedniego, w droższych pojawiły się LED-owe światła przeciwmgielne w bardziej eleganckich (Summit) lub sportowych (SRT) ramkach.

W ofercie znajdziemy również nowe wzory felg, które standardowo lub opcjonalnie występują w rozmiarze 18 oraz 20 cali. Z ciekawszych pozycji warto wymienić kute obręcze w kolorze Carbon Black (20") przeznaczone dla modelu SRT.

Analizując katalog bardziej szczegółowo dostrzeżemy także wykończenie wnętrza w kolorze Gunmetal inspirowane supersportowym modelem Viper przypisane dla wersji Summit. Obejmuje ono czarne drewniane elementy, zamszowe obicie podsufitki oraz słupków, a także skórzane wykończenia tapicerki, z pikowanymi fragmentami siedzeń oraz boczków drzwiowych. To wszystko powoduje, że Grand Cherokee Summit śmiało można uznać za wzorzec luksusu wśród ogromnych SUVów.

Trailhawk, czyli wjedziesz prawie wszędzie

Wraz z prezentacją Grand Cherokee 2017 powiększyła się rodzina Trailhawk. Wcześniej w takich właśnie wersjach dostępne były Renegade oraz Cherokee, teraz producent dołączył do tego grona również największy model. Wyróżnikiem niezwykle dzielnej w terenie wersji jest matowa kalkomania na masce silnika. Takie oklejenie ma zapobiegać olśnieniu kierowcy przez słońce, co w czasie jazdy terenowej może mieć miejsce bardzo często.

Zdjęcie Jeep Grand Cherokee 2017 /INTERIA.PL

Grand Cherokee Trailhawk bazuje na odmianie Limited, a w całej linii modelowej plasuje się poniżej specyfikacji Overland. Dostępny jest z widlastymi silnikami o mocy 286 koni mechanicznych (benzyna z rodziny Pentastar) oraz 250 KM (wysokoprężny motor CRD). Standardowo łączony jest z ośmiobiegowym automatem.

Dzielność terenowa to nie jest wyłącznie slogan reklamowy. Podczas jazd testowych dziennikarze mogli przekonać się, że opis największego Jeep’a dokładnie zgadza się z tym, co deklaruje producent.

Zdjęcie Jeep Grand Cherokee 2017 /INTERIA.PL

Dobry kontakt 18-calowych kół z podłożem zapewnia regulowane zawieszenie Quadra Lift. Prześwit zmieniać można w zakresie od 20 do prawie 29 centymetrów, co znacznie zwiększa możliwości terenowe Trailhawka. W zależności od wysokości ustwionego zawieszenia zmieniają się również parametry off-roadowe Grand Cherokee. Zwiększają się kąty natarcia (do prawie 36 stopni), zejścia (do 29,5 stopni), a także rampowy (do 23,5 stopnia). Maksymalna głębokość rzeki jaką można przejechać to około 51 centymetrów.

Kolejnym elementem mocno wpływającym na możliwości off-roadowe Grand Cherokee Trailhawk jest układ przeniesienia napędu Quadra-Drive II. W jego skład wchodzą między innymi reduktor oraz mechanizm różnicowy o regulowanym poślizgu (ELSD) na tylnej osi. W dobrych warunkach terenowych napęd pomiędzy osiami przekazywany jest w proporcjach 48/52 procent przód/tył. Na śliskich nawierzchniach moment obrotowy przekazywany jest na tą oś, która w danej chwili ma najlepszą trakcję.

Uzupełnieniem opisu Grand Cherokee Trailhawk musi być układ kontroli trakcji Selec-Terrain, dostępny również w innych modelach, za wyjątkiem SRT. Może on pracować w jednym z pięciu trybów, z których cztery są mocno pomocne w trakcie jazdy poza utartymi szlakami.

Zdjęcie Jeep Grand Cherokee 2017 /INTERIA.PL

Dla osób lubiących bezdroża przewidziano tryby Snow (śnieg), Sand (piach), Mud (błoto) oraz niezwykle ekstremalny Rock (skały). W każdym priorytetem jest zapobieganie poślizgowi kół, tak by można było bezproblemowo przeć do przodu. Temu służyć ma między innymi prawidłowe dawkowanie momentu obrotowego, jak też i spięcie tylnego mechanizmu różnicowego.

W czasie jazdy autostradowej przydatny będzie program Sport, obniżający zawieszenie, a tym samym również zużycie paliwa. Dla leniwców przewidziano tryb Auto, w którym nasz Cherokee sam rozpozna czy jedziemy po utwardzonej drodze, czy też próbujemy zjechać z gładkich asfaltów. Co ważne - poprzez pokładowy system multimedialny można na bieżąco obserwować stan pracy wszystkich układów, włącznie z graficzną wizualizacją stopnia wychylenia każdego koła.

Zdjęcie Jeep Grand Cherokee 2017 /INTERIA.PL

Do wariacji terenowych Grand Cherokee Trailhawk został specjalnie przygotowany, a to poprzez użycie dodatkowych osłon podwozia. Mocnymi płytami chronione są silnik, zbiornik paliwa, skrzynka rozdzielcza oraz dyferencjał tylnej osi. Na kołach pracują 18-calowe opony Goodyear Adventure, które w części czołowej wzmocnione są warstwą kevlaru.

W czasie prezentacji mieliśmy możliwość sprawdzenia Grand Cherokee Trailhawk w głębokim śniegu, na błotnistych drogach, a także specjalnie spreparowanych przeszkodach. W każdych warunkach wielki Jeep radził sobie znakomicie, a przy tym pokonywanie terenowych przeciwności odbywało się w bardzom komfortowych warunkach.

Dużo elektroniki, więcej bezpieczeństwa

W bieżącym roku modelowym Grand Cherokee został wzbogacony o kilka istotnych nowości z zakresu bezpieczeństwa jazdy. Duży Jeep może być wyposażony w asystenta pasa ruchu plus, system automatycznego parkowania (równoległego i prostopadłego), a nawet tylną kamerę, która swoim zasięgiem obejmuje również zaczep haka holowniczego (przydatne w czasie jazdy i manewrowania).

Jeep Grand Cherokee 2017 1 30 Jeep Grand Cherokee 2017 Autor zdjęcia: Źródło: INTERIA.PL 30

Standardowymi elementami wyposażenia są między innymi adaptacyjny tempomat z funkcją Stop, system stabilizacji toru jazdy obejmujący również przyczepę (ESC oraz TSC), a także elektryczne wspomaganie kierownicy w różnymi trybami pracy.

Na 8,4-calowym dotykowym wyświetlaczu można teraz korzystać nie tylko z nawigacji, lecz również ze specjalnie zaprojektowanych aplikacji Off-Raod oraz Performance, monitorujących stan pracy wielu podzespołów Grand Cherokee. Na bieżący sezon zostały one nieco rozbudowane.

Jechać, dokąd się chce...

Choć amerykański producent chwali się, że Grand Cherokee Trailhawk to najbardziej uzdolniony terenowy model w historii marki, prawda jest taka, że każdemu Jeep’owi dzielności poza utartymi szlakami nie można odmówić. Wśród miłośników jazdy off-road’owej jest to wiedza powszechnie wiadoma, a najnowsze modele tylko potwierdzają to, co jest wyróżnikiem marki już od pierwszych lat istnienia - jedź, dokąd chcesz.

MW