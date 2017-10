​Hyundai Kona - pierwsza jazda

Hyundai rozszerza swoją gamę o nowego, miejskiego crossovera - Konę. Jego szanse na podbicie, nieustannie rosnącego segmentu pseudoterenówek, sprawdzamy właśnie na pierwszych jazdach testowych w okolicach Barcelony.

Podniesione, masywne nadwozie, zwracająca uwagę stylistyka i niezła praktyczność - to zwykle przymioty cechujące nieduże SUVy i crossovery, przekonujące do nich coraz większe rzesze klientów. Czy można to odnieść też do nowego Hyundaia Kony?



Wiele wskazuje na to, że tak. Auto, mimo, że mierzy jedynie 4165 mm, przestronnością dorównuje znacznie większym kompaktom. Zwraca też uwagę swoim wyglądem, który określić możemy jako... dość oryginalny.

Pytanie jednak jakie wrażenie pozostawia po sobie Kona, kiedy przejedziemy pokonamy kilometrów za jej kierownicą? To właśnie sprawdzamy, podczas pierwszych jazd testowych nowym modelem Hyundaia w okolicach Barcelony. O naszych wrażeniach przeczytacie już niebawem.

