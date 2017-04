Znane stacje znikną z Polski. Co je zastąpi?

Z mapy Starego Kontynentu znikają właśnie stacje benzynowe Statoil. W Polsce dotyczy to wszystkich 350 obiektów tej marki. Co je zastąpi?

Na stacjach "Statoila" pojawić ma się wkrótce nowe logo - Circle K. Zmiana marki rozpocznie się na polskim rynku 11 maja i obejmie całą sieć Statoil. W Opolu - pod nową nazwą - działa już pierwsza, pilotażowa stacja.

Marka Statoil znika ze wszystkich europejskich rynków. Decyzja dotycząca około 15 tys. stacji związana jest ze zmianą właściciela spółki Statoil Retail and Fuel. W 2012 roku norweski koncern Statoil sprzedał - nadzorującą stacje benzynowe - spółkę Statoil Retail and Fuel kanadyjskiej firmie Couche-Tards. To jedna z największych na świecie firm działających w obszarze handlu detalicznego w formacie "convenience". Prowadzi ona działalność w Ameryce Północnej, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Kanadyjskie przedsiębiorstwo posiada na całym świecie około 12 000 sklepów i stacji paliw. Zatrudnienie w koncernie przekracza 100 000 pracowników.

Proces przekształcania stacji Statoila w Circle K rozpoczął się kilka miesięcy temu w Norwegii i Szwecji. Rebranding związany jest z planami ekspansji kanadyjskiej marki na nowe rynki.

Zmiana logotypu na stacjach w Polsce nie będzie mieć wpływu na obowiązujące umowy z klientami, partnerami czy dostawcami stacji paliw. Personel pilotażowej stacji Circle K w Opolu pozostał ten sam - nie zmienił się ani asortyment sklepu, ani oferta paliw. Ta - w dalszym ciągu - obejmuje produkty "miles" - benzynę 95, olej napędowy i LPG, a także premium - benzynę 98 "milesPlus" i diesel "milesPlus". Stacja Circle K w Opolu czynna jest całodobowo i akceptuje karty bankowe, karty Routex, DKV i UTA oraz karty programu lojalnościowego Statoil Extra, którego nazwa zmieni się na Circle K Extra Club.