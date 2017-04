Zello, popularne wśród kierowców tirów, zakazane!

Rosyjskie władze zakazały używania aplikacji na smartfony Zello, wykorzystywanej powszechnie na zasadzie walkie-talkie do organizowania demonstracji i innych publicznych zgromadzeń - poinformował właściciel aplikacji, firma Zello. Jak pisze agencja AP, Zello w ostatnim czasie cieszyła się w Rosji popularnością zwłaszcza wśród kierowców samochodów ciężarowych obsługujących długie trasy, którzy strajkują przeciw systemowi opłat drogowych.

W oświadczeniu zamieszczonym na blogu firmy Zello poinformowała, że jej aplikacja została w Rosji zablokowana w środę wieczorem. Roskomnadzor, rosyjska służba nadzoru w sferze łączności, kilka dni wcześniej zapowiedziała ten krok, argumentując, że spółka nie stosuje się do rosyjskich przepisów.

Chodzi o ustawę, która od dostawców usług internetowych wymaga, by przez sześć miesięcy przechowywali kopie wszystkich wiadomości przesyłanych za ich pośrednictwem i na żądanie władz gwarantowali im wgląd w te treści. Zello, firma z siedzibą w USA, w oświadczeniu określiła ten wymóg jako absurdalny.

Zello to aplikacja służąca do komunikacji głosowej za pośrednictwem internetu na zasadzie zbliżonej do walkie-talkie.