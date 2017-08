Za dwa lata zostanie otworzona obwodnica Sanoka

Blisko 140 mln zł będzie kosztowała obwodnica Sanoka (Podkarpackie). W poniedziałek z udziałem ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka symboliczne rozpoczęto jej budowę. Obwodnica ma być gotowa w maju 2019 r.

Zdjęcie . /Marek Chelminiak /East News

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm z liderem Max Boegl Polska.

Adamczyk podkreślił, że czas stracony w tzw. korkach komunikacyjnych w Sanoku "niczym nie różni się od czasu, który poświęca (traci w korkach - PAP) kierujący pojazdem w Krakowie, Warszawie, czy w każdym innym miejscu w Polsce". "Sanok, Podkarpacie, regiony Polski wschodniej również zasługują na zrównoważony rozwój" - podkreślił.

"Ten czas, czas modelu polaryzycajno-dyfuzyjnego już się skończył. To nieprawda, że jak się będzie inwestowało w wielkich ośrodkach, aglomeracjach, to później to te ośrodki spowodują, że będą możliwości finansowe, aby realizować przedsięwzięcia tam, gdzie do tej pory się ich nie realizowało. Polska musi się równomiernie rozwijać" - mówił w Sanoku minister.

Adamczyk przypomniał, że obwodnica Sanoka, jak m.in. w szczególności biegnąca przez regiony Polski wschodnie droga ekspresowa via Carpatia, powinny "powstać znacznie wcześniej". Via Carpatia ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Adamczyk zwrócił uwagę, że via Carpatia decyzją rządu Beaty Szydło ma "zapewnione finansowanie" i trwają prace związane z jej budową.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Sanoka jest przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto. Zakładanym efektem jest również zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na drogach krajowych nr 28 i 84. Obwodnica ma też poprawić ruch na tych dwóch trasach.

Jej początek zlokalizowany będzie na skrzyżowaniu istniejącej drogi krajowej nr 28 i drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Sanok, a koniec na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 84. Trasa będzie mieć ok. 7 km. Powstaną m.in. cztery skrzyżowania jednopoziomowe, osiem mostów, cztery wiadukty i 18 przepustów.

Aktualnie w ciągu doby przez Sanok przejeżdża ok. 25 tys. samochodów.

Obwodnica Sanoka realizowana jest w systemie "zaprojektuj-buduj". Oznacza to, że wykonawca przygotowuje dokumentację projektową, uzyskuje decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), a następnie buduje trasę.

Obwodnica Sanoka finansowana będzie w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.