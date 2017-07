Wypożyczalnia elektrycznych skuterów na minuty w Poznaniu

Mieszkańcy Poznania mogą od poniedziałku korzystać z pierwszej w Wielkopolsce wypożyczalni elektrycznych skuterów. Aby skorzystać z jednego z 15 jednośladów wystarczy włączyć aplikację w telefonie i zarezerwować pojazd.

Jak podkreślili w poniedziałek na konferencji prasowej Konrad Sierzputowski z firmy Blinkee, operatora systemu, jeżeli wypożyczalnia będzie się cieszyła popularnością mieszkańców, liczba jednośladów zostanie znacznie zwiększona.

"Cały system obsługujemy za pomocą aplikacji mobilnej. Żeby skorzystać ze skutera wystarczy jedynie ściągnąć i zainstalować aplikację na telefonie, wyszukać dzięki niej znajdujący się w pobliżu skuter i go bezpłatnie zarezerwować. Czas, w którym trzeba dotrzeć do pojazdu - w ramach rezerwacji - to 15 min" - mówił.

Ze skuterów będą mogły korzystać osoby, które mają ukończone 18 lat; ich weryfikacja będzie się odbywała m.in. w systemie, który wymaga skanu zdjęcia dowodu osobistego - po zatwierdzeniu skan będzie trwale usuwany z systemu. Wiek można będzie potwierdzić także osobiście w siedzibie firmy, przy ul. Garbary 64.

Jak tłumaczył Sierzputowski, zanim rozpocznie się jazdę, pojazd trzeba odblokować - od tego momentu naliczany jest czas i opłata. "Przy skuterze znajdują się także dwa kaski z czepkami higienicznymi, które należy ubrać. Po zakończonej jeździe pojazd należy pozostawić na dowolnym, ale zgodnym z przepisami miejscu na terenie miasta - nie trzeba szukać konkretnego punktu, jak w przypadku wypożyczenia roweru miejskiego" - dodał.

Opłata za pierwszą minutę wynosi 69 groszy. Po przejechaniu 100 min - licznik się zatrzymuje i dalsze korzystanie z jednośladu tego dnia jest już bezpłatne - maksymalny dzienny koszt wypożyczenia to 69 zł. W późniejszym czasie operator planuje także wprowadzenie abonamentu. Maksymalna prędkość, jaką można będzie jechać tym pojazdem to 45 km/h.

Pełna bateria w pojeździe wystarczy na przejechanie niecałych 100 km. Wymienia ją serwisant, który w aplikacji widzi, że bateria się wyczerpuje - wymiana trwa ok. 30 sekund.

Wypożyczalnia skuterów działa już także w Warszawie; obecnie jest tam ok. 100 pojazdów. We wtorek kolejna zostanie otwarta w Trójmieście.

"Warszawskie doświadczenia pokazują, że skutery działają praktycznie bez przerwy, nie ma problemów z nieszanowaniem sprzętu, nie było też do tej pory ani jednej stłuczki czy wypadku" - powiedział Sierzputowski.

Władze Poznania podkreślają z kolei, że scooter-sharing to rozwiązanie proekologiczne. "Oferujemy mieszkańcom i przyjezdnym nie tylko ekologiczną formę poruszania się, ale mamy też nadzieję, że będzie to redukować także pewną emisję smogu, który otacza nas dookoła. Pójście w kierunku rozwiązań elektrycznych, które są już na świecie bardzo popularne jest dobrym rozwiązaniem" - powiedział dyrektor Gabinetu Prezydenta Poznania Andrzej Białas.

Jak dodał, nie każdy ma łatwy dostęp do komunikacji miejskiej, lub nie może korzystać z roweru np. ze względów zdrowotnych. "Skuter wydaje się być w Poznaniu naprawdę ciekawym rozwiązaniem dla mieszkańców" - zaznaczył.

Skutery będą dostępne dla poznaniaków do 30 listopada. Na poznańskie ulice wrócą w kolejnym sezonie, czyli w marcu przyszłego roku.