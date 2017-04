W Krakowie nieznani sprawcy zniszczyli 26 samochodów

Nieznani sprawcy zniszczyli 26 samochodów zaparkowanych przy ulicy Władysława Szafera w Krakowie. Wybili tylne i boczne szyby w pojazdach.

Zdjęcie . /

Samochody były zaparkowane po obu stronach drogi. Zniszczenia są poważne - sprawcy wybili tylne i boczne szyby w kolejno stojących pojazdach.

Zawiadomienie o zdarzeniu dyżurny policji otrzymał około godziny 4 rano. Kobieta usłyszała odgłosy tłuczonej szyby - mówi rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Na miejscu trwają oględziny. Policja zabezpieczyła nagranie z monitoringu, które może pozwolić w ustaleniu sprawców. Funkcjonariusze podejrzewają, że szyby wybiły co najmniej dwie osoby.

Policja apeluje także do właścicieli pojazdów, aby zgłaszali się do komisariatu przy ul. Lubicz w Krakowie. Funkcjonariusze dotarli dotychczas tylko do kilku właścicieli pojazdów, pozostali są nieświadomi tego, że ich pojazd został poważnie uszkodzony.