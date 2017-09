Uwaga kierowcy. Policja zapowiada wzmożone kontrole!

Uwaga kierowcy! Po wakacyjnej przerwie do szkół wracają dzieci i młodzież. W związku z tym policjanci w całym kraju rozpoczynają właśnie akcję „bezpieczna droga do szkoły”.

Zdjęcie . /Adam Staśkiewicz /East News

W najbliższym czasie w okolicach szkół można się spodziewać wzmożonych patroli. Mundurowi przypominają, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo najmłodszych ponoszą wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Apelują też do rodziców o systematyczne rozmowy z dziećmi na temat zasad poruszania się po drodze i dawanie dobrego przykładu swoim pociechom.

Reklama

Policjanci zwracają uwagę, że nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego! Zgodnie z art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym, dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych). Przypominają też o wyposażeniu swoich pociech w elementy odblaskowe.

Rodzice, którzy zawożą dzieci do szkoły powinni pamiętać o obowiązku przewożenia najmłodszych w fotelikach ochronnych. Mundurowi apelują również o zdrowy rozsądek i przypominają, że dziecko pod szkołą należy wysadzać z samochodu od strony chodnika lub pobocza, a nie zaś od strony jezdni!