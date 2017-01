Unia Europejska dofinansuje przebudowę drogi krajowej 44

Ponad 207 mln zł ma kosztować przebudowa ul. Oświęcimskiej w Tychach, wraz z budową bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej, w pobliżu fabryki Fiata. Miasto otrzymało na przebudowę tego odcinka drogi nr 44 ok. 167 mln zł środków unijnych.

Zdjęcie Droga Krajowa 44 /Adrian Ślazok /Reporter

W ub. tygodniu Centrum Unijnych Projektów Transportowych opublikowało listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie na zadania dotyczące "Zwiększenia dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenia miast od nadmiernego ruchu drogowego".

Reklama

Zgłoszona przez Tychy przebudowa odcinka drogi nr 44 wraz z budową bezkolizyjnego węzła ul. Turyńskiej z Oświęcimską uplasowała się na trzeciej pozycji pokonkursowej listy. Oznacza to, że szacowany na 207,4 mln zł projekt otrzyma wnioskowane 166,9 mln zł (85 proc.) z puli na "Infrastrukturę drogową dla miast" w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ). Reszta to wkład własny miasta.

Jak przypomniało we wtorek biuro prasowe tyskiego magistratu, będzie to kolejna po ulicy Beskidzkiej (DK1) droga w tym mieście, która - przy wsparciu unijnym - przejdzie gruntowną modernizację.

"Czekaliśmy na informacje o dofinansowaniu z niecierpliwością, mamy gotową całą dokumentację techniczną oraz wydane pozwolenie na budowę więc od razu zabieramy się do pracy. Chcemy jak najszybciej ogłosić przetarg na roboty budowlane i rozpocząć realizacje tej bardzo ważnej dla miasta inwestycji" - powiedział cytowany w informacji prezydent Tychów Andrzej Dziuba.

Miasto już w 2015 r. zapowiedziało kompleksową modernizację odcinka drogi nr 44 - od węzła z drogą nr 1 do dwupasmowej ul. Turyńskiej. Odcinek ten w Tychach to ul. Oświęcimska.

Modernizacja odcinka DK44 od węzła Wartogłowiec (z DK1) do ul. Turyńskiej (wzdłuż fabryki Fiata) nie zakłada znaczącej rozbudowy. Droga nadal będzie miała po jednym pasie ruchu w każdym kierunku (na wspólnej jezdni); jej szerokość zostanie jednak ujednolicona do ok. 7 metrów, pojawią się też chodniki, drogi rowerowe i dwa przejścia podziemne.

Największym elementem modernizacji będzie budowa układu dwujezdniowej estakady po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (którą poprowadzony zostanie główny ruch między ul. Oświęcimską i Turyńską). Poniżej, po obu stronach mają powstać dwa ronda połączone krótkim odcinkiem pod estakadą (ronda te utworzą połączenia z okolicznymi ulicami, m.in. odcinkiem ul. Oświęcimskiej - wiodącym do Bierunia Starego.

Miasto przypomniało, że wstępem do przebudowy tyskiego odcinka DK44 była zrealizowana już budowa ronda na ulicy Oświęcimskiej oraz połączenia z ulicą Serdeczną. Podczas przebudowy m.in. innymi tą drogą (wiodącą w rejony Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) zostanie poprowadzony objazd. W 2015 r. na ul. Oświęcimskiej doraźnie wymieniono też nawierzchnię.

Było to pierwsze przygotowanie do przebudowy obciążonej drogi nr 44 przecinającej miasto w osi wschód-zachód. W połowie 2014 r. zakończyła się prowadzona przez tyski samorząd kompleksowa przebudowa drogi krajowej nr 1, która udrożniła tranzyt przez Tychy w osi północ-południe.

W odleglejszych planach Tychy zakładają przebudowę całego swego odcinka drogi nr 44 - od tzw. Górki Mikołowskiej do granicy miasta z Bieruniem.