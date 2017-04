To już pewne. Będą nowe tablice rejestracyjne!

Koniec z zaginaniem tablic rejestracyjnych i (nielegalnym) dorabianiem ich na wymiar. Wszystko wskazuje na to, że z początkiem przyszłego roku w Polsce wprowadzone zostaną nowe wzory!

Zdjęcie Zmiana dotycząca dopuszczalnych wzorów tablic rejestracyjnych rozwiąże problem wielu kierowców /Zenon Zyburotwicz /East News

Chodzi o problem dotykający właścicieli pojazdów sprowadzonych z Japonii czy USA. Jak informuje "Rzeczpospolita" nowe, przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury, przepisy dotyczące rejestracji miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Projekt przewiduje m.in. wprowadzenia nowego standardu dotyczącego wymiarów tablic rejestracyjnych.

Przypominamy, że już w połowie ubiegłego roku na patologiczną sytuację zwracał uwagę poseł Kukiz’15 - Paweł Grabowski. W Polsce obowiązują dziś sztywne standardy dotyczące wymiarów rejestracji. Tablice dla samochodów muszą mieć wymiar 520 mm x 114 mm w przypadku tablicy jednorzędowej lub 305 mm x 214 mm w przypadku dwurzędowej.

Niestety, na polskich drogach pojawia się coraz więcej pojazdów homologowanych w Japonii czy USA, gdzie obowiązuje wymiar tablicy 305 x 155 mm. Do niego dostosowane są produkowane na tamtejsze rynki samochody (wnęki na rejestracje w zderzakach czy klapie bagażnika), co utrudnia ich użytkowanie w Polsce. Wielu właścicieli zarejestrowanych nad Wisłą aut rodem z Japonii czy USA zmuszonych jest do zaginania tablic rejestracyjnych, co ogranicza ich czytelność. Jeśli - w razie kontroli drogowej - trafią na policjanta służbistę, grozi im kara w wysokości 200 zł i trzy punkty karne! Nie najlepszym pomysłem jest też dorobienie tablic zgodnie z "amerykańskim" wymiarem. W obecnej sytuacji prawnej poruszanie się na nich po polskich ulicach jest niezgodne z prawem i w czasie kontroli skutkować może zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

Najprawdopodobniej, zamiast wprowadzać kolejny wymiar - do obowiązujących na zachodzie standardów dopasowany zostanie wzór tablic dwurzędowych. Wszystko wskazuje na to, że staną się one mniejsze i będą miały rozmiar 305 mm x 155 mm. Producenci będą też musieli stosować ustandaryzowaną czcionkę.

Z informacji uzyskanych przez "Rzeczpospolitą" wynika również, że łatwiejsze staną się tłumaczenia dowodów rejestracyjnych (zmieniona procedura). Prościej będzie też uzyskać trzecią tablicę rejestracyjną, która przydaje się np. w przypadku korzystania z doczepianego z tyłu pojazdu bagażnika rowerowego. Plany Ministerstwa przewidują, że stosowny wniosek będzie można złożyć listownie lub za pośrednictwem internetu.