Tak doszło do wypadku. Słynna tenisistka jednak niewinna?

Policja z Florydy opublikowała nagranie wideo, które dowodzi, że Venus Williams nie zawiniła przy wypadku drogowym, w którym zginął 78-letni mężczyzna. W poniedziałek na konferencji prasowej w Wimbledonie amerykańska tenisistka rozpłakała się mówiąc o tym zdarzeniu.

Według departamentu policji w Palm Beach Gardens nagranie pokazuje, że poruszała się zgodnie z prawem wjeżdżając na skrzyżowanie, na którym doszło do wypadku. Tenisistka zatrzymała się przed skrzyżowaniem, a po zmianie światła na zielone wjechała na skrzyżowanie. Wówczas doszło do kolizji.

Wideo Tak doszło do wypadku Venus Williams

Do tragicznego zdarzenia doszło 9 czerwca w Palm Beach Gardens. Początkowy raport głosił, że 37-letnia Williams wymusiła pierwszeństwo na skrzyżowaniu i doprowadziła do zderzenia z innym autem, którym podróżowało małżeństwo - 68-letnia Linda i o 10 lat starszy Jerome Barson. Oboje z urazami trafili do szpitala; po 13 dniach Jerome zmarł. Rodzina ofiary pozwała tenisistkę do sądu.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Williams nie potrafiła ukryć emocji, kiedy została zapytana o to zdarzenie.

"Nie ma słów, które mogłyby oddać to, jak druzgoczące... zupełnie brak mi słów. Ja po prostu..." - powiedziała doświadczona tenisistka i zaczęła płakać. Moderator zaapelował do dziennikarzy, by nie poruszali już więcej tego tematu.