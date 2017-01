Szczecin kupi elektryczne samochody dla urzędników

Szczecin kupi cztery samochody elektryczne, które zasilą flotę pojazdów służbowych miasta. To pierwsze pojazdy elektryczne, które kupi magistrat. Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Cztery samochody elektryczne trafią do miasta w połowie br. - poinformowały we wtorek służby prasowe szczecińskiego magistratu. Nowe pojazdy zużywają do przejechania 100 kilometrów nie więcej, niż 20 kWh energii elektrycznej. Samochody trafią do dyspozycji pracowników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz wybranych placówek oświatowych.

Samochody elektryczne mają przyczynić się zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery i przynieść oszczędności, bo nie będzie trzeba kupować do nich benzyny.

Miasto nie wyklucza zakupu kolejnych pojazdów elektrycznych. "Zobaczymy, jak będą sprawowały się samochody elektryczne na ulicach i wtedy będziemy mogli podjąć decyzję, czy kupujemy następne pojazdy tego typu" - powiedział PAP Piotr Zieliński ze szczecińskiego magistratu.

W tegorocznym budżecie miasto zaplanowało pieniądze na stworzenie pierwszych trzech stacji ładowania elektrycznego samochodów i rowerów.

Łączny koszt zakupu czterech pojazdów to 500 tys. zł, z czego 250 tys. to dofinansowanie otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W mieście trwają także prace nad popularyzacją zastosowania samochodów elektrycznych. Miasto czeka jednak w tej sprawie na wdrożenie rządowego Pakietu na Rzecz Czystego Transportu.

Szczecin rozważa także partycypację w rządowym programie e-BUS, którego celem jest stworzenie polskiego autobusu elektrycznego i nowej infrastruktury ładowania. Z kolei w ramach Programu Horyzont 2020 miasto zadeklarowało chęć uczestnictwa w programach związanych z tzw. e-mobilnością, czyli m.in. transportem towarowym z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych, wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych i energii w obiegu zamkniętym.