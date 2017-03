Setki elektrycznych autobusów już niedługo na polskich drogach?

W ciągu najbliższych dwóch, trzech lat w polskich miastach mogą pojawić się setki autobusów z napędem elektrycznym – powiedział w środę wicepremier Jarosław Gowin podczas wizyty w zakładach spółki Ursus w Lublinie.

"Rząd niedawno ogłosił program elektromobilności. Jesteśmy przekonani, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat na ulicach polskich miast mogą pojawić się setki autobusów z napędem elektrycznym, a potem tysiące. Tutaj widzimy, że Ursus ma jeszcze śmielsze plany, budowy samochodów elektrycznych, dostawczych i osobowych. To jest przykład sukcesu i dynamizmu polskiej gospodarki - dodał Gowin i podziękował pracownikom Ursusa.

Gowin zaznaczył, że Polacy uwierzyli w patriotyzm gospodarczy. "Teraz jest czas na innowacyjną i naukową samodzielność. Ursus daje przykład tego, jak można nie tylko nadrabiać dystans, dzielący nas od świata, ale wchodzić też w przedsięwzięcia najbardziej nowatorskie, najbardziej innowacyjne" - podkreślił.

"Ursus odrodził się przede wszystkim dzięki przedsiębiorczości i innowacyjności polskich przedsiębiorców i konstruktorów, a także dzięki wsparciu państwa, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wierzę, że we współpracy z instytucjami państwowymi takie firmy jak Ursus mają przed sobą wspaniałą przyszłość" - zapewnił.

Prezes Ursusa Karol Zarajczyk podkreślił, że spółka wiele zawdzięcza uczelniom i państwu.

"Dzięki wysiłkowi zarządu, władz lokalnych i centralnych udało się Ursusa bardzo szybko podnieść do rangi światowego gracza, jeśli chodzi o dostawę ciągników, między innymi na rynki afrykańskie" - powiedział.

"Ursus to teraz także szeroko pojęta elektromobilność, autobusy od 8 do 18 metrów, elektryczne, także spalinowe, hybrydowe oraz trolejbusy. To wszystko tutaj w ciągu trzech lat udało się zrobić dzięki wsparciu uczelni lubelskich, Politechniki Warszawskiej. Bardzo pomogły nam dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju" - zaznaczył Zarajczyk.

Zarajczyk zaprezentował nowy autobus. Jak podała spółka w materiałach prasowych jest to autobus elektryczno-wodorowy City Smile Fuel Cell Electric Bus. Jest on konstrukcją własną spółki Ursus Bus, stworzoną we współpracy z podmiotami zagranicznymi. Ma być produkowany w Lublinie, niezwłocznie po pierwszych zamówieniach.

Wodór składowany jest w 8 butlach na dachu pojazdu. Ich pojemności to 35 kg. Pojazd spala około 7 kg na 100 km. Mieści 75 pasażerów, z czego 28 na miejscach siedzących.

Ursus posiada w swojej ofercie obecnie dwa elektryczne autobusy, Ursus City Smile oraz Ursus Ekovolt. W zakładach w Lublinie spółka może produkować około 100 autobusów. Jej władze chcą, by Ursus za trzy, cztery lata produkował rocznie kilkaset elektrycznych autobusów i trolejbusów. Spółka prowadzi kilkanaście projektów w segmencie elektromobilności.