Rusza druga, najdroższa inwestycja drogowa w Krakowie

Rozpoczyna się drugi etap rozbudowy ulicy Igołomskiej w Krakowie stanowiącej część drogi krajowej nr 79 w kierunku Sandomierza. Jest to największa inwestycja drogowa realizowana w mieście w tym roku. Prace budowlane potrwają do końca 2019 roku.

Jak poinformował w czwartek Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (ZIKiT), w tym tygodniu zaczęła się procedura przekazania placu budowy. Wartość inwestycji wynosi przeszło 145 mln zł.

Przetarg na realizację zadania wygrało konsorcjum trzech firm: ZUE, Energopol i IMB Podbeskidzie. Mają one wykonać rozbudowę (do dwóch pasów w każdym z kierunków) ul. Igołomskiej od ul. Giedroycia do skrzyżowania ul. Brzeskiej z ul. Igołomską. Na długości całego tego odcinka (7,5 km) powstaną ścieżki rowerowe, zostaną również przebudowane wiadukty kolejowe, przewidziana jest budowa zatok i przystanków autobusowych oraz przebudowa odcinków torowiska.

Jak poinformowali przedstawiciele ZIKiT, obecnie wykonawcy ustalają dokładny harmonogram robót i kształt zmian w organizacji ruchu na placu budowy. Prawdopodobnie roboty zostaną zorganizowane w ten sposób, by utrzymać ruch samochodowy na ul. Igołomskiej.

Zgodnie z kontraktem prace budowlane potrwają do końca 2019 roku. Miasto zapłaci wykonawcom za tę inwestycję przeszło 145 mln zł.

Na początku roku Kraków uzyskał na ten cel unijne dofinansowanie z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 310 mln zł przyznane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, podległe Ministerstwu Infrastruktury i Budownictwa. Obejmuje ono dwa etapy inwestycji - pierwszy, który został już zrealizowany i drugi, właśnie się rozpoczynający.

Pierwszy etap rozbudowy ul Igołomskiej w Nowej Hucie został zrealizowany w ubiegłym roku i obejmował przebudowę odcinka od skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską do granicy Krakowa.

Jest to drugie tak znaczące dofinansowanie dla Krakowa przyznane przez CUPT, po przeznaczeniu 150 mln zł na przebudowę al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta.