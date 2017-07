Ruch wahadłowy na Zakopiance - jak duże będą utrudnienia?

W poniedziałek w południe wprowadzono w Poroninie ruch wahadłowy na drodze krajowej nr 47, czyli popularnej Zakopiance. Powstaje tam nowy węzeł drogowy.

Zdjęcie Utrudnienia na Zakopiance, związane z ruchem wahadłowym, potrwają do końca sierpnia /Marek Lasyk /Reporter

"Aby zminimalizować uciążliwość dla kierowców ruch wahadłowy będzie sterowany ręcznie w godzinach szczytu czyli od 6.00 do 9.00 rano oraz od 14.00 do 17.00 po południu. W pozostałych godzinach działać będzie sygnalizacja świetlna, jednak w razie spiętrzeń ruchu planujemy przejście na sterowanie ręczne" - poinformowała rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut.

Po wprowadzeniu ruchu wahadłowego na ponad 130 metrowym odcinku drogi krajowej 47 będzie frezowana nawierzchnia, rozbierany nasyp drogowy i wykonywana kanalizacja burzowa. Następnie nasyp zostanie odbudowany i ułożone zostaną warstwy nawierzchni włącznie z poszerzeniem tego odcinka drogi. Poszerzenie drogi częściowo już wykonano bez konieczności zawężania jezdni.

Zmieniona organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca sierpnia.

GDDKiA wskazuje możliwość objazdu miejsca, gdzie prowadzone są roboty: drogą krajową nr 49 od Nowego Targu do Bukowiny Tatrzańskiej i dalej drogą wojewódzką do Zakopanego lub z Nowego Targu do Czarnego Dunajca i dalej przez Kościelisko do Zakopanego. Do Czarnego Dunajca można skręcić z "Zakopianki" już w Chabówce zamiast w Nowym Targu.

Budowa węzła drogowego w Poroninie rozpoczęła się w połowie listopada 2016 r. i ma potrwać do końca sierpnia 2018 r. Zastąpi on dotychczasowe skrzyżowanie "Zakopianki" z drogą wojewódzką nr 961.

W ramach inwestycji powstaną: dwupasmowe rondo, wiadukt drogowy, wiadukt kolejowy, przejście podziemne dla pieszych, zatoki, ścieżki rowerowe i chodniki dla pieszych. Powstaną nowe mosty na potoku Poroniec w ciągu drogi krajowej nr 47 i na rzece Biały Dunajec, w ciągu drogi powiatowej.

Koszt inwestycji oszacowano na 43 mln 868 tys. zł. Projekty inwestycji sfinansowały samorządy: gmina Poronin, Starostwo Powiatowe w Zakopanem i Województwo Małopolskie, prace finansuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a realizuje konsorcjum firm : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. z Będzina i EUROVIA POLSKA S.A.