Renault Polska zostało Partnerem Oficjalnym Polskiego Związku Narciarskiego. W ramach współpracy Renault przekazuje 25 samochodów do wykorzystania na potrzeby PZN. Logo Renault znajdzie się na kombinezonach startowych zawodników w takich dyscyplinach jak skoki i biegi narciarskie, narciarstwo alpejskie czy snowboard. Z samochodów Renault skorzysta m.in. kadra skoczków. Oficjalne podpisanie umowy odbyło się 21 lutego w salonie Renault Warszawa, przy ul. Puławskiej.

Zdjęcie Renault partnerem Polskiego Związku Narciarskiego /

"Cieszę się, że po raz kolejny mamy okazję współpracować z firmą Renault. Można powiedzieć, że samochody Renault przeszły już u nas długotrwałe testy i świetnie się sprawdziły. Nasze potrzeby transportowe są ogromne i partner oferujący tak nowoczesne i bezpieczne auta jest dla nas bardzo ważny" - mówi Apoloniusz Tajner, Prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Popularność sportów zimowych jest w Polsce bardzo duża. Dotyczy to zarówno liczby osób regularnie śledzących wyniki sportowców, jak i tych, które uprawiają sporty zimowe rekreacyjnie. Renault od wielu lat wspiera różne wydarzenia sportowe, promując aktywny tryb życia, np. biegi - wyjaśnił Grzegorz Zalewski, Dyrektor Generalny Terytorium East Renault.

Umowa została podpisana na 2 lata. Polski Związek Narciarski otrzymał do użytkowania 25 samochodów, w tym: 10 modeli Renault Kadjar, 11 Renault Trafic i 4 Renault Master. Renault przekazało model Kadjar, popularny crossover w najwyższej wersji wyposażenia BOSE dCi130 4x4. Posiada on m.in. system kontroli pasa ruchu (sygnał dźwiękowy, gdy auto zmienia pas bez uprzedniego włączenia kierunkowskazu), system ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją rozpoznawania znaków drogowych czy systemy wspomagające ekojazdę. Samochód ten jest wyposażony również w nowoczesne systemy multimedialne, zapewniające dostęp do usług on-line dzięki tabletowi R-Link 2 i specjalny system nagłośnienia BOSE. Model Renault Trafic Passenger był najchętniej wybieranym minibusem w Polsce w 2016 roku. Samochód ten gwarantuje miejsce nawet dla 9 osób z bagażami i liczne możliwości aranżacji wnętrza. Renault Master jest największym w gamie dostawczych modeli marki Renault. Oferowany jest w wielu odmianach nadwoziowych, z różnymi rozstawami osi - w sumie oferta w Polsce obejmuje ponad 150 wersji. Przekazane Mastery zapewnią bezpieczny transport sprzętu sportowego.

Zdjęcie Renault partnerem Polskiego Związku Narciarskiego /

Renault należy do głównych graczy na rynku motoryzacyjnym - zarówno na świecie, jak i w Polsce. Grupa zatrudnia obecnie ponad 120 tys. pracowników, posiada 36 zakładów produkcyjnych i ponad 12 tys. punktów sprzedaży na całym świecie. Aby stawić czoła wielkim wyzwaniom technologicznym przyszłości i kontynuować strategię rentownego wzrostu, Grupa opiera się na rozwoju na rynkach pozaeuropejskich i wzajemnie dopełniających się markach (Renault, Dacia i Renault Samsung Motors), produkcji samochodów elektrycznych i aliansie z Nissanem. Nowoczesny design, innowacyjność i zaawansowanie technologiczne to cechy charakterystyczne samochodów Renault.

Renault Polska od początku swojej obecności w Polsce wspiera działania z dziedzin kultury i sportu oraz obszarów takich jak: bezpieczeństwo ruchu drogowego, mobilność zrównoważona, różnorodność i edukacja.