PSA udostępnia autonomiczne auta zwykłym kierowcom

Kolejny producent zaprosił „cywilnych” kierowców do przetestowania nowoczesnych technologii związanych z autonomiczną jazdą. Śladem Volvo, które – z udziałem swoich klientów - testuje tego typu auta na ulicach Goteborga i Londynu, poszli właśnie Francuzi.

Testy z udziałem kierowców "amatorów" odbywały się w ostatnich dwóch dniach na drogach Regionu paryskiego. Inicjatywa jest częścią programu AVA "Autonomous Vehicle for All", mającego na celu stworzenie "prostego i intuicyjnego" samochodu autonomicznego.

Program AVA, zaprezentowany na salonie w Genewie, łączy szeroki zakres funkcji, które umożliwią częściowe, a następnie całkowite przekazanie prowadzenia na wyraźne życzenie kierowcy. W jej ramach opracowano kilka poziomów określających stopień zautomatyzowania pojazdu.

Samochody demonstracyjne przeznaczone do testowania przez kierowców wyposażone były w funkcje poziomu 3 "eyes off" i poziomu 4 "mind off". Auta traktować można jako zapowiedź w pełni autonomicznego samochodu, który pojawi się na rynku po 2020 roku.

Obecnie funkcje wspomagania prowadzenia z tzw. "poziomu 1" , opracowane w ramach AVA są już dostępne w wielu europejskich modelach PSA (m.in. Peugeot 208, 308, 2008, Peugeot 3008, Citroën C4 Picasso, C3 i SpaceTourer). Każde z aut może dopasowywać się do prędkości poprzedzającego go pojazdu, utrzymywać bezpieczną odległość i automatycznie się zatrzymać. Poziom pierwszy oznacza też wyposażenie samochodów w funkcje: ostrzegania o niebezpieczeństwie kolizji, automatycznego hamowania w sytuacjach awaryjnych, utrzymywania toru jazdy oraz parkowania.

Od 2018 PSA zamierza wprowadzić na rynek samochody z wyposażeniem stanowiącym drugi etap programu AVA "Autonomous Vehicle for All". Część z nich znajdzie np. zastosowanie w nowym w modelu DS 7 CROSSBACK. Poziom "drugi" oznacza m.in., że samochód samoczynnie zarządza prędkością i kontroluje tor jazdy (funkcja tzw. "autopilota" na drogach szybkiego ruchu), a urządzenia pokładowe pozwalają na identyfikację przeszkód, by zapewnić lepszą widoczność drogi w nocy (system "Night Vision"). Od 2020 roku funkcje jazdy autonomicznej "hands off", a następnie poziomu 3 "eyes off", pozwolą na całkowite przekazanie prowadzenia przez samochód.

Grupa PSA jest pierwszą, która przetestowała samochód autonomiczny na drogach publicznych we Francji (lipiec 2015). Do tej pory piętnaście prototypowych pojazdów w trybie autonomicznym (poziomy 2, 3 i 4) przejechano po europejskich drogach szybkiego ruchu ponad 120 tys. km.