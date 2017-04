Producent z PRL robił karierę w USA. Teraz czas na resztę świata

Straż miejska z Mielca zyskała właśnie nową broń. Strażnicy patrolować będą miejskie ulice zza kierownicy elektrycznego Melexa 341 N.Car. Firma nie ukrywa, że liczy na kolejne zamówienia od służb mundurowych.

Zdjęcie Melexy 341 N.Car /

N. Car. to najnowsza linia modelowa jednego z najstarszych działających producentów elektrycznych pojazdów na świecie. Przypominamy, że historia Melexa rozpoczęła się w 1971 roku, kiedy w fabryce samolotów WSK Mielec zaczęły powstawać elektryczne wózki golfowe na potrzeby rynku amerykańskiego.

Reklama

Seria N.Car wyróżnia się nowoczesną stylistyką i komfortowym zawieszeniem, dzięki wykorzystaniu podwójnych wahaczy. Pojazd napędzany jest oczywiście silnikiem elektrycznym.

Melex 341 N.Car przeznaczony dla Straży Miejskiej powstał specjalnie na zamówienie Urzędu Miasta Mielca. Stanowi on połączenie modeli 341 i 343. Zamknięta kabina gwarantuje możliwość korzystania z pojazdu przez cały rok, bez względu na warunki atmosferyczne. Umieszczona z tyłu składana kanapa pozwala na przewożenie dwóch osób, a po rozłożeniu przekształca się w praktyczną platformę bagażową. Dzięki niewielkim rozmiarom Melex 341 N.Car najlepiej sprawdzać się ma w patrolowaniu parków, skwerów i osiedlowych uliczek.

Melex prowadzi obecnie rozmowy z kilkoma innymi samorządami, które również są zainteresowane udziałem w programie elektromobilności. Obecnie polska firma ma w ofercie około 100 różnych modeli. Służą one do transportu osób i towarów, mogąc przewozić do 8 pasażerów lub do 1250 kg ładunku. Warto podkreślić, że jako jedne z nielicznych pojazdów tego typu, posiadają one homologację umożliwiającą poruszanie się po drogach publicznych Unii Europejskiej.

Najwięcej pojazdów marki Melex trafia na rynki Polski i Skandynawii, ale sieć dilerów tej marki sięga od Australii, poprzez niemal wszystkie kraje europejskie, aż po Argentynę. Ciągle prowadzone są też rozmowy z firmami zainteresowanymi sprzedażą polskich pojazdów elektrycznych na kolejnych światowych rynkach.