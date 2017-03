Prawie 100 mln zł na budowę węzła

97 mln zł będzie kosztować budowa węzła Pieczewo na obwodnicy Olsztyna. Umożliwi on połączenie ruchu komunikacyjnego Olsztyna z obwodnicą miasta. Termin zakończenia prac zaplanowano na połowę 2019 roku.

Zdjęcie

W piątek w Olsztynie aneks do umowy na obwodnicę Olsztyna w ciągu drogi 51 podpisali dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Mirosław Nicewicz i prezes Zarządu Budimex Dariusz Blocher.

"To jest duża i długo wyczekiwana inwestycja, gdyby nie powstał węzeł Pieczewo, to duża część Olsztyna nie byłaby bezpośrednio skomunikowana z drogami krajowymi nr 51 (w kierunku przejścia granicznego w Bezledach-PAP), 16 (w kierunku Wielkich Jezior Mazurskich -PAP) oraz 53 w kierunku Szczytna i portu lotniczego Olsztyn-Mazury. Przy okazji budowy węzła Pieczewo droga nr 53 na pewnym odcinku będzie budowana w nowym przebiegu" - powiedział dyrektor GDDKiA w Olsztynie Mirosław Nicewicz.

Podczas budowy węzła powstanie 8 łącznic o długości 2,5 kilometra, ponad 2 kilometrowy odcinek drogi 53 łączący Olsztyn z istniejącą już drogą nr 53 w kierunku Szczytna. Zbudowane zostaną dwa mosty, rondo turbinowe i drogi dojazdowe oraz techniczne.

Wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit obecny przy podpisaniu umowy powiedział, że to kolejny etap budowy obwodnicy Olsztyna. "To inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców Olsztyna, ale nie tylko, bo służyć ona będzie ruchowi tranzytowego. To także część drogi nr 16 na Mazury, o której budowę zabiegamy od lat"- zaznaczył wiceminister Szmit.

Przypomniał, że w maju oddany będzie nowy odcinek drogi S7 między Nidzicą a Napierkami, zatem droga nr 7 Gdańsk -Warszawa w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego będzie już dwujezdniowa.

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podpisał w piątek w Olsztynie program na rozbudowę drogi nr 51 w Dobrym Mieście. Droga nr 51 przebiega przez Dobre Miasto ulicami Grunwaldzką i Olsztyńską. Za prawie 7 mln zł do 2019 roku przebudowane zostaną na nich skrzyżowania, chodniki, przejścia dla pieszych oraz infrastruktura podziemna.

Wiceminister podpisał także program dla Mazurskiej Pętli Rowerowej, wspólnego projektu mazurskich samorządów. GDDKiA za 6,4 mln zł do 2019 roku wytyczy i zbuduje ścieżki rowerowe wzdłuż dróg krajowych w powiatach: węgorzewskim, giżyckim, piskim i mrągowskim o długości 15,5 km.