Policjanci odzyskali skradzionego Jaguara

Kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności może grozić 4 mężczyznom za włamania i kradzieże, kradzież samochodu oraz posiadanie środków odurzających.

Zdjęcie Skradziony Jaguar /Policja

Policjanci na jednej z ulic w Kamiennej Górze zauważyli dwie osoby podejrzewane o kradzieże. Na widok funkcjonariuszy obserwowani mężczyźni nagle zaczęli się oddalać. W związku z tym policjanci podjęli za nimi pościg i zatrzymali ich. Okazało się, że obaj są mieszkańcami Kamiennej Góry w wieku 25 i 35 lat. W trakcie wykonywanych czynności funkcjonariusze w samochodzie, którym podróżowali znaleźli skradziony sprzęt elektroniczny. Mężczyzn zatrzymano do wyjaśnienia, natomiast pojazd i pochodzący z kradzieży sprzęt został zabezpieczony.

Dalsze ustalenia poczynione przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego pozwoliły na zlokalizowanie skradzionego Jaguara. Policjanci w godzinach nocnych zatrzymali skradziony pojazd, który prowadził 31-latek, oraz jadącego wraz z nim 25-letniego pasażera. Obaj mężczyźni są mieszkańcami powiatu kamiennogórskiego. Kierujący autem znajdował się w stanie silnego pobudzenia w związku z czym został poddany badaniu na zawartość narkotyków w organizmie, co potwierdził tester. Dodatkowo na siedzeniu pasażera ujawniono pojemnik, w którym znajdowała się marihuana. Zatrzymani nie byli w stanie wytłumaczyć jak weszli w posiadanie skradzionego drogiego auta oraz skąd mają środki odurzające.

Wszyscy zostali zatrzymani w policyjnym areszcie, natomiast samochód warty kilkadziesiąt tysięcy złotych zabezpieczony. Funkcjonariusze wyjaśniają wszystkie okoliczności mające związek z zaistniałym zdarzeniem. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Przypomnijmy, że za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, za posiadanie środków odurzających do 3 lat, a za kradzież z włamaniem do lat 10.