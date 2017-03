Policja odzyskała skradzionego Volkswagena Golfa II

Ciąg wydarzeń pozwolił policjantom na ujęcie złodziei samochodów, którzy ukradli między innymi wiekowego Volkswagena Golfa.

Zdjęcie Odzyskany Volkswagen Golf II /Policja

Zgorzeleccy policjanci uzyskali informację, z której wynikało, że w oddalonym nieopodal kompleksie leśnym stoi samochód mogący pochodzić z kradzieży. Na miejscu znaleźli Volkswagena,, a przy nim dwóch mężczyzn w wieku 22 i 28 lat.

Po wymianie informacji pomiędzy funkcjonariuszami ze Zgorzelca i Bolesławca okazało się, że właściciel samochodu chwilę wcześniej w bolesławieckiej komendzie zgłosił jego kradzież. Mężczyźni zostali zatrzymani, a następnie trafili do policyjnego aresztu.

Dalsze czynności realizowane przez policjantów z Bolesławca w tej sprawie, pozwoliły na udowodnienie zatrzymanym włamania do Fiata i kradzieży mienia znajdującego się w pojeździe. Okazało się również, że zatrzymany 28-latek ma na swoim koncie kradzież drugiego samochodu, również Volkswagena, do której doszło 20 marca br. Wskazał on policjantom miejsce jego przechowywania. Funkcjonariusze w Chojnowie zabezpieczyli utracony pojazd.

Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty kradzieży z włamaniem i za popełnione przestępstwa odpowiedzą teraz przed sądem. Grozić im może kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.