Nowy łącznik na trasie S19 pomoże przekierować tranzyt

Rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zdecydował o wybudowaniu tymczasowego łącznika między odcinkiem trasy S19 Sokołów Małopolski-Stobierna, a skrzyżowaniem z drogą powiatową. Dzięki temu z Sokołowa Młp. wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy.

Zdjęcie Nowy łącznik ułatwi życie kierowcom i mieszkańcom Sokołowa Młp. /

Odcinek ten będzie miał 12,5 km długości i przebiegać będzie przez powiaty: rzeszowski i łańcucki. Droga będzie omijać Sokołów Młp. od strony wschodniej i bezpośrednio połączy się z oddanym już do ruchu odcinkiem S19 Stobierna - Rzeszów.

Reklama

Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Joanna Rarus, decyzja o budowie łącznika zapadła po ponownej analizie postulatów, które wpłynęły do GDDKiA i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w tej sprawie.

"Wybudowanie tymczasowego łącznika pozwoli na użytkowanie całego odcinka drogi ekspresowej S19, przy jednoczesnym wyprowadzeniu ruchu tranzytowego poza obręb Sokołowa Małopolskiego. Ponadto, znacznie ułatwi roboty drogowe podczas budowy kolejnego odcinka S19" - podkreśliła rzeczniczka.

Odcinek drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski-Stobierna miał zostać oddany w czerwcu br. Z uwagi na konieczność budowy łącznika, cały fragment S19 zostanie oddany do końca sierpnia br.

Jak podkreśliła Rarus, łącznik powstanie w ramach kontraktu z wykonawcą odcinka, firmą Aldesa Construcciones Polska; wartość umowy na budowę S19 to blisko 290 mln zł.

Roboty przygotowawcze i drogowe są zaawansowane prawie w 70 proc., a roboty mostowe - w 90 proc.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ - południe we wschodniej części kraju. Ma przebiegać od przejścia z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Będzie też częścią szlaku Via Carpatia.