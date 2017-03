Nie żyje Piotr Prusov. To motoryzacyjna legenda!

Kilka dni temu, w wieku 75 lat zmarł wieloletni szef konstruktorów Łady - Piotr Prusov. Rosyjski inżynier wsławił się m.in. zaprojektowaniem jednej z najlepszych "cywilnych" terenówek na świecie - Łady Nivy.

Zdjęcie Vladimir Putin i Łada Niva off-road /AFP

Prusov rozpoczął swoją karierę w AutoVAZ w 1970 roku, gdy na rynku pojawił się pierwszy pojazd spod znaku Łady - bazujący na licencji Fiata 124 model 2101 Żyguli. Konstruktor stanął przed trudnym wyzwaniem. W oparciu o wytwarzane w ZSRR części włoskiego sedana stworzyć miał uterenowiony pojazd zdolny radzić sobie w najdalszych zakątkach rosyjskiego imperium. W ten sposób rodziła się legenda - produkowanej po dziś dzień - Łady Nivy.

Samochód debiutował w 1977 roku. Chociaż auto wykorzystywało wiele elementów produkowanych już w Togliatti, cały układ napędowy i nadwozie było dziełem rosyjskich konstruktorów. Pojazd był ze wszech miar przełomowy. Z dzisiejszej perspektywy uznać go można za pierwowzór pojazdów segmentu SUV. Niva mogła się pochwalić samonośnym nadwoziem i stałym napędem na 4x4 (z reduktorem i blokadą centralnego mechanizmu różnicowego). Źródłem napędu był benzynowy motor 1,6 l o mocy 72 KM zapożyczony z popularnej Łady 2107. Na tle innych pojazdów o terenowym charakterze samochód wyróżniał się m.in. zawieszeniem wykorzystującym sprężyny śrubowe, co czyniło go niezwykle komfortowym.

Niva, z licznymi usprawnieniami, produkowana jest w Togliatti do dzisiaj. Auto, od 2006 roku, sprzedawane jest pod nazwą Łada 4x4 (prawa do nazwy Niva sprzedano wówczas General Motors).

Sam twórca pojazdu - Piotr Prussov - w latach 1998-2003 - piastował stanowisko szefa konstruktorów AutoVAZ.

Od momentu rynkowego debiutu Łada wyprodukowała przeszło 2,5 mln egzemplarzy Nivy, co czyni samochód jedną z najlepiej sprzedających się terenówek na świecie!