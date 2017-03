Nie płacisz OC? Znajdą cię szybciej, niż myślisz!

Ponad 155 mln złotych kosztowały w minionym roku odpowiedzialnych kierowców wypadki spowodowane przez nieubezpieczonych i nieznanych sprawców – wynika w wstępnego sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w 2016 roku. To o ponad 4 proc. więcej niż rok wcześniej.

Zdjęcie W przypadku, gdy sprawca wypadku nie ma opłaconego OC, odszkodowanie poszkodowanym wypłaca UFG /Piotr Jędzura /Reporter Wiadomości Spora część składek OC nie trafia do bezpośrednio poszkodowanych

W tym czasie UFG wypłacił świadczenia za 5384 szkody, przy czym 80 proc. z nich dotyczyła wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców, pozostałe zaś - przez nieustalonych kierujących. Trzeba pamiętać, że znaczna część z wypłacanych przez UFG odszkodowań dotyczy szkód "historycznych". Są wśród nich świadczenia za sześć upadłych towarzystw, z których ostatnie - TUiR Polisa - zbankrutowało siedemnaście lat temu! (wypłata blisko 10 mln złotych w 2016 roku). UFG wypłaca też świadczenia za inne wypadki sprzed kilkunastu lat. Za sprawą orzecznictwa Sądu Najwyższego w latach 2007 i 2008 poszerzono krąg osób uprawnionych do odszkodowań z komunikacyjnych polis OC. W ubiegłorocznych świadczeniach, z wyłączeniem rent, ponad 30 mln złotych dotyczyło odszkodowań za wypadki, które wydarzyły się w okresie od 1997 roku do sierpnia 2008 roku.

Po wypłacie odszkodowania ofiarom wypadku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny występuje o zwrot wypłaconej kwoty (tzw. regres) do sprawcy i posiadacza nieubezpieczonego pojazdu. W 2016 roku przychody z tytułu roszczeń regresowych wyniosły 50,1 mln złotych i były niższe o 0,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Na koniec grudnia 2016 roku Fundusz prowadził - w trybie dobrowolnym i egzekucyjnym - 16,4 tysiąca spraw regresowych na łączną sumę 211 mln złotych, czyli aż o 27 mln złotych więcej niż rok wcześniej!

Do zadań UFG należy również kontrola polis wśród posiadaczy pojazdów. W minionym roku UFG wystawił 71,1 tys. wezwań z tytułu braku komunikacyjnego OC, o 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Kierowcy, którzy ryzykują jazdę bez ważnego OC powinni wiedzieć, że już ponad 65 proc. przypadków braku polisy OC identyfikowana jest na podstawie ustaleń własnych Funduszu (głównie dzięki tzw. wirtualnemu policjantowi i ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych), a tylko 26 proc. wykrytych zostaje w czasie kontroli drogowych policji! Z tytułu kar za brak OC do kasy UFG wpłynęło w minionym roku 66,9 mln złotych. To aż o 21 proc. więcej niż rok wcześniej!

Wg najnowszych szacunków po polskich drogach porusza się około 90 - 100 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów, co stanowi 0,4 - 0,5 proc. pojazdów biorących udział w ruchu.