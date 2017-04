Muzeum Techniki nie sprzeda swoich eksponatów

Jedyna w Polsce kolekcja wszystkich modeli motocykla Sokół, szkoleniowy przekrój „Malucha”, perełki polskiej motoryzacji, unikatowe koncepty, do tego dziesiątki rowerów, motocykli, pierwsze automobile i jedyne ocalałe podwozie oraz silnik polskiego samochodu CWS – żaden z eksponatów likwidowanego Muzeum Techniki w Warszawie nie trafi na sprzedaż.

Zdjęcie Ekspozycja stała poświęcona polskim motocyklom XX wieku /Tomasz Gzell /PAP

- Choć muzeum jest w stanie likwidacji, nie będziemy wyprzedawać naszych zbiorów. To nie do pomyślenia - usłyszeliśmy w Naczelnej Organizacji Technicznej, która zarządza muzeum i dba o jego zbiory. - Cały czas szukamy nowej formuły działania muzeum, nowych partnerów oraz pomysłu, jak moglibyśmy dalej funkcjonować — tłumaczy Mariusz Płaczkiewicz, dyrektor biura NOT. - Mam nadzieję, że w maju będę miał dla wszystkich dobre informacje, a do tego czasu muzeum jest otwarte, działa i cały czas zarabia. To jednak wpływy niewspółmierne z długami - dodaje.

Te Płaczkiewicz szacuje dzisiaj na 7 milionów złotych. Składają się na nie pensje i odprawy dla 72 pracowników oraz zaległy czynsz, który nie został uregulowany. To właśnie cofnięcie dotacji z Ministerstwa Kultury w biegłym roku spowodowało gigantyczny dług. Od tego czasu rozpoczęły się kłopoty muzeum.



Najpierw wymieniono setki pism. Z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, później Ministerstwem Gospodarki, a po jego likwidacji z Ministerstwem Rozwoju. Na końcu negocjacje odbywały się z Ministerstwem Kultury. Planowano przekształcenie muzeum w placówkę państwową ze stałym źródłem finansowania. Ostatecznie jednak z planów powołania Narodowego Centrum Techniki nic nie wyszło i ani instytucje państwowe, ani samorządowe nie chciały przejąć muzeum, zbiorów i pracowników wraz z długami. Wobec tego NOT podjął decyzję o likwidacji muzeum.



Ekspozycję stałą poświęconą polskim motocyklom w XX wieku - "Motocykle ze zbiorów Muzeum Techniki i Przemysłu", otwarto 17 bm. Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie.

Historia Muzeum Techniki rozpoczęła się w 1875 od powstania Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. W 1929 roku przekształcono je w Muzeum Techniki i Przemysłu. Niestety niewiele eksponatów przetrwało II wojnę światową. W 1952 roku rozpoczęto reaktywację muzeum, czym zajęła się Naczelna Organizacja Techniczna. W 1955 roku w nowo powstałym Pałacu Kultury i Nauki przygotowano siedzibę dla muzeum. Od tego czasu Muzeum Techniki i Przemysłu kolekcjonowało zbiory ze wszystkich tych dziedzin. Zebrano kolekcję motocykli ze słynnymi motocyklami marki Sokół, odbiorników radiowych, głównie pochodzących z krajowej produkcji, instrumentów geodezyjnych, przyrządów techniki biurowej, mechanizmów grających, maszyny latające, drukarskie i górnicze, a także setki mniejszych eksponatów świadczących o naszym codziennym życiu.

Wartość kolekcji, która rozrzucona jest po kilku placówkach na terenie całego kraju, szacuje się na 13 mln zł.

