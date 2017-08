Możesz bezpłatnie sprawdzić swój samochód

Od poniedziałku, w 55 warszawskich stacjach diagnostycznych kierowcy mogą bezpłatnie sprawdzić w swoich samochodach i motocyklach emisję spalin, ustawienie świateł i ciśnienie w oponach. Wspólna akcja m.st. Warszawy i Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMOT) potrwa do 2 września.

Zdjęcie . /Piotr Mecik /East News

Wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska podkreśliła na poniedziałkowej konferencji w siedzibie PIMOT, że akcja badań pojazdów ma co najmniej dwa wymiary, jeden to poprawa bezpieczeństwa na drogach, a drugi to ochrona środowiska. "Ten drugi cel wpisuje się w kampanię miasta +Oddychaj Warszawo+" - zaznaczyła Kaznowska.

Reklama

"Chcemy w ramach kampanii bezpłatnej diagnostyki w niemal 60 stacjach diagnostycznych na terenie Warszawy przebadać samochody w trzech obszarach - ciśnienie powietrza w oponach, ustawienie świateł i również badanie spalin" - wyjaśniła Kaznowska.

Diagności z PIMOT-u podkreślali, że prawidłowe ciśnienie w oponach wpływa na ich trwałość i zużycie paliwa, natomiast właściwie ustawione reflektory przede wszystkim pozwalają na wcześniejsze dostrzeżenia przeszkody na drodze.

Kaznowska podkreślała, że badanie spalin jest ważne ze względu na ochronę środowiska. Jak mówiła, miasto realizuje bardzo duży program poprawy jakości powietrza i chce przekazać w najbliższych latach ponad 16 mld zł na ten cel w projektach "twardych i miękkich".

"Projekty twarde na 2017 r. to kwota ponad 2 mld zł, to oczywiście budowa metra jako najbardziej efektywnego i niskoemisyjnego sposobu na transportu. To również wymiana tabory transportu publicznego na niskoemisyjny i zeroemisyjny, to również rozwój transportu szynowego" - wymieniała Kaznowska.

Podkreśliła, miasto będzie także realizować program wymiany pieców węglowych "aż do skutku, aż uda się wymienić wszystkie piece". "Z programu, który uruchomiliśmy w tej chwili skorzysta już ponad 400 gospodarstw, a od września robimy nowe nabory" - powiedziała Kaznowska.

Wykaz stacji, na których można sprawdzić ciśnienie w oponach, ustawienie reflektorów oraz emisję spalin jest dostępny na stronie urzędu miasta.