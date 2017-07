​Maluch dla Toma Hanksa pokazany zostanie 9 lipca

Projekt "Bielsko-Biała dla Toma Hanksa" zbliża się do swojego wielkiego finału. Wydarzenie zaplanowane na 9 lipca pod Centrum Handlowym Gemini Park będzie kręcić się wokół Malucha, ale nie tylko dlatego, że właśnie tego dnia zobaczymy po raz pierwszy jak wygląda Fiat 126p przygotowany dla Toma Hanksa. Przede wszystkim dlatego, że akcji towarzyszyć będzie zbiórka publiczna dla maluchów z oddziału psychiatrii bielskiego szpitala pediatrycznego. Co więcej właśnie do najmłodszych - maluchów - skierowana będzie większość atrakcji przygotowanych przez organizatorów.

Niedzielna zabawa rozpocznie się o godzinie 10:00, kiedy pod Gemini Park Bielsko-Biała pojawią się pierwsze zespoły i atrakcje, a swoje podwoje otworzą stoiska targów "Made in Bielsko". Dzień z Maluchem oficjalnie rozpocznie niezawodny Irek Bieleninik, który przez kilka godzin będzie prowadził konkursy dla młodszych i starszych. Będzie można m.in. wykazać się wiedzą o małych fiatach, lub błysnąć artystyczno-kulinarnym kunsztem podczas zdobienia maluchowych ciasteczek. Zabawa będzie toczyć się w rytm, granych na żywo przebojów z lat 80’.





Około godziny 14:00 zaplanowano oficjalne odsłonięcie samochodu, który dzięki zaangażowaniu Moniki Jaskólskiej, Rafała Sonika, Urzędu Miasta Bielsko-Biała, BB Old Time Garage, Carlex Design oraz Linii Lotniczych LOT, trafi prosto do Toma Hanksa. - W tym dniu Tom Hanks obchodzi urodziny, dlatego chcemy, aby całe miasto złożyło mu z tej okazji życzenia. Zaśpiewamy "Sto lat", przygotujemy specjalny tort, a być może uda nam się połączyć na żywo - mówiła inicjatorka akcji, Monika Jaskólska.

Rafał Sonik, który ufundował fiata 126p dla amerykańskiego aktora i jest dobrym duchem, stojącym za niedzielnym wydarzeniem, również postanowił poczuć maluchową atmosferę na własnej skórze. - Znalazłem swoją "perełkę". Rocznik 1981, pierwszy właściciel. Jeszcze na czarnych blachach! Mamy nawet książkę zakupu z Polmosu i rachunek za pierwsze mycie. Wszystko prosto z PRL. Przyjadę nim oczywiście pod Gemini i ustawię wśród innych małych fiatów, dla których przygotowaliśmy specjalnie wydzielony parking zewnętrzny - tuż obok wjazdu na parking podziemny centrum handlowego od strony ul. Partyzantów - mówił zwycięzca Rajdu Dakar.

Po oficjalnym odsłonięciu samochodu zabawa trwać będzie jeszcze do 17:00. Zostaną rozstrzygnięte konkursy, a na scenie pojawi się Asteya. Trwać będzie również zbiórka pieniędzy na rzecz Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Na datki będzie czekać specjalna świnka skarbonka. W zamian będzie można skorzystać z fotobudki, zrobić sobie zdjęcie z wyjątkowym Maluchem lub podpisać się na pokrowcu, którym auto będzie przykryte na czas transportu do Los Angeles.