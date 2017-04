"Limuzyna minister Zalewskiej nie utrudniła niepełnosprawnym dojazdu"

Samochód BOR, który przywiózł minister edukacji Annę Zalewską na uroczystość otwarcia sali gimnastycznej i zaparkował na miejscu dla niepełnosprawnych, nie utrudnił dojazdu uczniom szkoły - zapewnia dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 8 w Sieradzu Renata Sobczak.

Dyrektor podkreśliła w rozmowie z PAP, że, to ona sama podjęła decyzję o wyznaczeniu miejsca do parkowania dla minister edukacji - ma do tego pełne prawo, jako dysponent terenu, na którym zdarzenie miało miejsce.

"Jako organizator uroczystości otwarcia sali gimnastycznej z udziałem minister Anny Zalewskiej zadecydowałam, aby na czas wydarzenia miejsce parkingowe z kopertą przeznaczyć dla gości. Znak pionowy oznaczający miejsce dla niepełnosprawnych, odwróciłam w drugą stronę, aby był nieaktualny pomiędzy godz. 12 i 13" - wyjaśniła.

Jak dodała, wjazd dla dzieci niepełnosprawnych udostępniony był w tym czasie z drugiej strony budynku, co - jej zdaniem - nie kolidowało z transportem uczniów do placówki. "Dowóz uczniów do szkoły mamy zorganizowany między godz. 7 i 8 oraz 14 i 15. Wszystkie dzieci niepełnosprawne mają zapewniony dowóz specjalnym autobusem i z niego korzystają" - zaznaczyła Sobczak.

Minister edukacji pojechała do Sieradza na otwarcie sali gimnastycznej w szkole integracyjnej. Na zdjęciu udostępnionym m.in. przez posła PO Cezarego Tomczyka widać, że czarny mercedes, którym podróżowała, zaparkowany został na tzw. kopercie, czyli miejscu dla uprawnionych osób niepełnosprawnych.

Zalewska przeprosiła w piątek za tę sytuację, dla której, jak powiedziała, "nie ma wytłumaczenia". "Takie sytuacje nie mogą mieć miejsca" - podkreśliła minister.

"Natychmiast, gdy zobaczyliśmy te zdjęcia wysłaliśmy je na policję i do Biura Ochrony Rządu" - powiedziała Zalewska, dodając, że z dotychczasowych wyjaśnień BOR wynika, iż miejsce to zostało "wskazane" jako przeznaczone do parkowania podczas wizyty w szkole.

Dzień wcześniej szef BOR gen. Tomasz Miłkowski nakazał rozpoczęcie postępowania wyjaśniającego ws. nieprawidłowego parkowania samochodu BOR na miejscu dla niepełnosprawnych.