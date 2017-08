Krajowy Punkt Dostępowy, czyli duże ułatwienie dla kierowców

Mamy dobre informacje dla kierowców. GDDKiA zakończyła prace projektowe związane z przygotowaniem dokumentacji dla tzw. Krajowego Punktu Dostępowego. System, dzięki któremu kierowcy na bieżąco informowani będą o warunkach na trasach, działać ma już w przyszłym roku.

Zdjęcie W ramach systemu przy drogach pojawią się tablice informujące między innymi o utrudnieniach na drodze

Czym jest Krajowy Punkt Dostępowy? W dużym uproszczeniu chodzi o system "inteligentnych" tablic drogowych informujących kierowców o warunkach na danej trasie. Pomysł polega na dostarczeniu podróżującym wiarygodnych informacji o utrudnieniach na wszystkich drogach utrzymywanych w Polsce, a także w wybranych krajach Unii Europejskiej. By to osiągnąć, niezbędna jest międzynarodowa wymiana danych pomiędzy, podobnymi do KPD, krajowymi punktami dostępowymi w innych krajach.

Montowane przy drogach tablice informować mają m.in. o znakach drogowych i ograniczeniach prędkości, czasach przejazdów czy najdogodniejszych objazdach.

Wymiana informacji pomiędzy zarządcami dróg w Polsce oraz za granicą skutkować ma m.in. polepszeniem skoordynowanego zarządzania ruchem krajowym i międzynarodowym. W ramach KPD przekazywane będą informacje związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz informacje o parkingach. Dostęp do systemu będą miały zarówno podmioty administracji publicznej jak i dostawcy usług i aplikacji.

KPD znacznie ułatwi pracę zarządcom dróg oraz służbom ratowniczym. Z systemu będą też mogli korzystać komercyjni dostawcy i odbiorcy danych (np. producenci nawigacji satelitarnych). Oznacza to, że uzyskane z KPD dane będą mogły być na bieżąco przekazywane do podróżujących, co zdecydowanie zwiększa komfort i bezpieczeństwo. W projekcie wraz z Polską bierze udział 9 Państw: Austria, Cypr, Grecja, Niemcy, Republika Czeska, Rumunia, Słowenia, Węgry oraz Włochy. W zakresie zarządzania objazdami w przypadku wystąpienia "zdarzeń drogowych" lub "trudnych warunków pogodowych" GDDKiA współpracuje także m.in. z Litwą, Łotwą i Estonią.

Aktualnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła już etap wdrażania niezbędnego oprogramowania i zaznajamiania z jego funkcjonowaniem poszczególnych podmiotów niezbędnych do prawidłowego działania Krajowego Punktu Dostępowego.