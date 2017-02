Kolejny samorząd kupuje elektryczne autobusy

10 autobusów miejskich z napędem elektrycznym kupi samorząd Rzeszowa; pojazdy na ulicach stolicy Podkarpacia mają się pojawić na początku przyszłego roku. W ramach ogłoszonego już przetargu wybudowane będą też trzy stacje do ich ładowania.

Zdjęcie Elektryczne autobusy ma już między innymi Kraków /Jan Graczyński /East News

"Nasze działania wpisują się w rządowy program rozwoju elektromobilności" - powiedział w czwartek prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Na konferencji prasowej w rzeszowskim Ratuszu Ferenc podkreślił, że w poniedziałek był jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie rozwoju elektromobilności.

Dokument podpisali m.in. przedstawiciele samorządu 41 polskich miast i gmin, a także Polskiego Funduszu Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, resortu rozwoju i energii. Samorządowcy zadeklarowali chęć zakupu łącznie 780 autobusów elektrycznych do 2020 roku. To 16 proc. ich łącznego taboru autobusowego, który wynosi 5 tys. sztuk. To zarazem 7 proc. w odniesieniu do liczby wszystkich autobusów miejskich w Polsce (ok. 11,5 tys. sztuk).

Prezydent Rzeszowa przyznał na konferencji, że jest "wielkim zwolennikiem" elektrycznych autobusów, mimo że - jak dodał - są one droższe niż spalinowe. "Ich zasięg również odbiega od zwykłych autobusów, ale to się opłaca. Sądzę, że w niedalekiej przyszłości także samochody, które są wykorzystywane przez miejskie służby, np. śmieciarki, będą miały napęd elektryczny" - zaznaczył Ferenc.

W ogłoszonym już przetargu samorząd planuje kupić 10 elektrycznych autobusów. Oferty można składać do 4 kwietnia. Oprócz pojazdów, zwycięzca przetargu wybuduje trzy stacje ładowania autobusów. Szacowany koszt całego przetargu to ok. 25 mln zł.

Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy w rzeszowskim magistracie Paweł Potyrański powiedział, że samorząd w sumie zrealizuje trzy projekty, które poprawią komunikację miejską.

"Wartość tych projektów to 500 mln zł. Pieniądze na ich realizację chcemy pozyskać z programu Polska Wschodnia. Pierwszym jest właśnie zakup autobusów elektrycznych. Liczymy, że jeśli przetarg pójdzie zgodnie z planem, pojazdy wyjadą na ulice Rzeszowa na początku 2018 r. Będziemy wówczas pierwszym miastem, które dysponuje tyloma elektrycznymi pojazdami miejskimi" - dodał.

Potyrański zaznaczył, że stacje do ładowania autobusów będą korzystały z najnowszych rozwiązań, które będą uniwersalne, co pozwoli w przyszłości na rozbudowę floty elektrycznych autobusów.

Pozostałe dwa projekty, które będą realizowane przez samorząd Rzeszowa, zakładają m.in. rozwój ścieżek rowerowych i parkingów. "Planujemy również zakup kolejnych autobusów, w sumie wymienimy 130 pojazdów. Na pewno 10 z nich będzie elektrycznych i to nie koniec zakupów tego typu autobusów" - powiedział. Dodał jednak, że jeszcze nie wiadomo jednak, ile ich będzie.

Ostatni projekt ma być zrealizowany do roku 2022.

Rozwój sektora elektromobilności jest jednym ze ważniejszych projektów zapisanych w uchwalonej w ub. tygodniu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada ona, że do 2025 r. po polskich drogach ma jeździć 1 mln pojazdów elektrycznych, zaś rozwój elektromobilności miałby pociągnąć za sobą rozwój innowacyjnego przemysłu; konieczny też będzie rozwój sieci elektroenergetycznych.

Program ma się składać z trzech faz. Pierwsza zakłada, że do 2018 r. zostanie przyjęta ustawa o elektromobilności oraz nastąpi skoncentrowanie finansowania publicznego. Druga faza, zaplanowana na lata 2019-2020, zakłada budowę odpowiedniej infrastruktury i komercjalizację badań w tym obszarze. W trzeciej zaś, w latach 2020-2025, zakłada się stopniowe osiąganie dojrzałości przez rynek elektromobilności, wraz ze stopniowym wycofywaniem elementów wsparcia.