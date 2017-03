Jesteśmy samochodową potęgą. Rekordowe wyniki eksportu!

Chociaż - za wyjątkiem Solarisa i Wieltona - Polska nie posiada żadnej liczącej się na światowych rynkach marki, nasz kraj jest prawdziwym zagłębiem przemysłu samochodowego. Świadczą o tym rekordowe wyniki eksportu.

Zdjęcie W Polsce produkuje się wiele części do samochodów różnych producentów - na zdjęciu fabryka silników i skrzyń biegów Toyoty w Wałbrzychu /

Z danych firmy analitycznej AutomotiveSuppliers.pl wynika, że w ostatnim miesiącu zeszłego roku wartość eksportu przemysłu motoryzacyjnego z Polski wyniosła 1,71 mld euro. To o ponad 11,5 proc. więcej (+177,49 mln euro) w stosunku grudnia 2015 roku. Do tak dużego wzrostu przyczynił się zarówno ogromny popyt w krajach Unii Europejskiej, jak i na rynkach krajów spoza Wspólnoty.

Eksport części i akcesoriów osiągnął w grudniu wartość 682,51 mln euro. Oznacza to wzrost aż o 15,6 proc. Cały ubiegły rok był niezwykle udany dla polskiej branży motoryzacyjnej. Według najnowszych szacunków eksport przemysłu motoryzacyjnego z Polski wyniósł 23 mld euro. To rekordowy kwota, którą udało się przekroczyć po raz pierwszy w historii! W porównaniu do roku 2016 wartość eksportu była wyższa o niemal 2,8 mld euro, co oznacza wzrost na poziomie niemal 11 proc.

Według AutomotiveSuppliers.pl największym odbiorcą - podobnie jak w poprzednich latach - były Niemcy. Do naszych zachodnich sąsiadów trafiło przeszło 30,2 proc. całości polskiego eksportu motoryzacyjnego. Wartość eksportu części i akcesoriów również była rekordowa. Wyniosła niemal 10,19 mld euro, a więc o 12,78 proc. więcej niż w roku 2015 r. To właśnie na części i akcesoria przypadło 44,28 proc. eksportu polskiego sektora motoryzacyjnego.