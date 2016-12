Czas pożegnać rok 2016. Jak zapisał się on w historii motoryzacji?

Pokusiliśmy się o krótkie zestawienie najważniejszych, z punktu widzenia polskich fanów czterech kółek, wydarzeń minionych dwunastu miesięcy. Było wśród nich wiele optymistycznych akcentów, ale – niestety - nie o wszystkim chcielibyśmy pamiętać...

Styczeń

Rok nie rozpoczął się dla nas zbyt szczęśliwie. Kibice liczyli na sukces którejś ze startujących w słynnym Rajdzie Dakar polskich załóg. Niestety, naszych reprezentantów od początku prześladował pech. Najpierw w quadzie Rafała Sonika wybuchł silnik, co oznaczało dla niego koniec imprezy. Później z poważnymi awariami zmagał się też m. in. Adam Małysz. Ostatecznie, najwyżej z Polaków, na 12. pozycji, uplasował się - jadący Mini All4 Racing - Jakub Przygoński. Marek Dąbrowski (Toyota Hilux) dotarł do mety na 22. pozycji. Adam Małysz (Mini All4 Racing) był 27. Nie oznacza to jednak, że w styczniu nie mieliśmy powodów do radości. Z początkiem roku na stanowisko prezesa Toyota Central Europe powołany został Polak - prezes Toyota Motor Poland - Jacek Pawlak.

Luty



Luty przyniósł smutną wiadomość dla miłośników offroadu. Brytyjczycy poinformowali, że - po blisko 33 latach - w fabryce w Solihull zakończono produkcję Land Rovera Defendera. Legendarna terenówka bazowała jeszcze na rozwiązania technicznych Land Rovera I Series, którego rynkowy debiut odbył się... 68 lat temu! Z początkiem miesiąca ruszyła akcja naprawcza Volkswagena. Do serwisów wezwano pierwszą partię pojazdów z wysokoprężnymi silnikami 2.0 TDI objętą aferą "diesel szwindel". W lutym usłyszeliśmy również o kierowcy rekordziście - włoskim urzędniku państwowym, który w zaledwie rok otrzymał 1063 mandaty opiewające na łączną kwotę 66 tys. euro!

Marzec



Marzec rozpoczął się od skandalu. W prezydenckim BMW jadącym autostradą A4 pękła opona typu run-flat. Głowie państwa, na szczęście, nic się nie stało, ale pokiereszowane auto skończyło podróż na poboczu. Jedni chcieli widzieć w tym incydencie "zamach", inni dopatrywali się złego stanu technicznego prezydenckiej floty pojazdów. Oliwy do ognia dodał fakt, że założona w pojeździe opona już wcześniej zakwalifikowana została do wymiany. Reszta miesiąca upłynęła fanom motoryzacji pod znakiem salonu genewskiego. Poznaliśmy na nim m.in. nowe Audi Q2, Alfę Romo Giulię, Bugatti Chirona, Maserati Levante, Fiata 124 Spider, Mercedesa klasy E, Renault Scenica czy Toyotę C-HR.

Kwiecień



Wiosna przyniosła nam zahamowanie fali obniżek cen paliw, które - w szczególnym stopniu - objęły gaz płynny. Za litr tego paliwa płaciliśmy wówczas średnio 1,55 zł. To aż o 73 grosze mniej niż obecnie! W kwietniu byliśmy też świadkami najszybszego kontrolowanego poślizgu w historii. Masato Kawabata, japoński mistrz driftingu i zdobywca tytułu w serii D1 Grand Prix, ustanowił nowy rekord świata (poprawiając wynik Polaka - Jakuba Przygońskiego). Kierowcy udało się wprowadzić Nissana GT-R Nismo w kontrolowany poślizg przy prędkości 304,96 km/h! Koniec miesiąca przyniósł dobrą wiadomość dla mieszkańców Dolnego Śląska. Mercedes potwierdził, że w okolicach Jawora powstanie nowa fabryka silników. Zakład rozpocznie produkcję w 2019 roku.

Maj



Świętowaliśmy 20-lecie obecności Opla w Gliwicach. Dokładnie 6 maja 1996 roku podpisano z General Motors porozumienie w sprawie utworzenia w Polsce nowej fabryki samochodów osobowych. Kierowców zelektryzowała też wiadomość o nowym, ultranowoczesnym, sprzęcie drogówki. Dzięki współpracy z Politechniką Śląską na testy do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach trafił pierwszy dron, mający pomagać w wyłapywaniu piratów drogowych. W końcu miesiąca oczy wszystkich fanów motoryzacji skierowane były w kierunku Wysp Brytyjskich. 29 maja wyemitowano pierwszy odcinek programu "Top Gear" z nowymi prowadzącymi, który - w powszechnym odczuciu - okazał się być "kompletną klapą".



Czerwiec



Początek czerwca przyniósł rozstrzygnięcie konkursu "Internaltional Engine of the Year". Najlepszym silnikiem 2016 roku została podwójnie doładowana jednostka V8 o pojemności 3,9 l (670 KM), którą znajdziemy w Ferrari 488 GTB. W czerwcu poznaliśmy też m.in. nową generację Porsche Panamery, a swoje pięćdziesiąte urodziny świętowała... rosyjska Łada. Świat zelektryzowała wówczas wiadomość o opuszczeniu struktur Unii Europejskiej przez Brytyjczyków. Spoglądając z perspektywy producentów staraliśmy się przewidzieć motoryzacyjne konsekwencje brexitu.



Lipiec



Pierwszy miesiąc wakacji przyniósł złe wiadomości turystom. Władze Paryża wprowadziły zakaz poruszania się po mieście samochodami osobowymi wyprodukowanymi przed 1997 rokiem (na mocy nowych przepisów, kierowcy takich pojazdów mogą wjechać do Paryża wyłącznie w weekendy). W lipcu poznaliśmy ponadto Ferrari LaFerrari Spider i nową Mazdę 3. W Krakowie odbyły się Światowe Dni Młodzieży. Na szczęście obyło się bez większych wpadek i komunikacyjnego paraliżu. Papież Franciszek poruszał się po stolicy Małopolski Volkswagenem Golfem Sportsvanem. Z końcem lipca Volkswagen zaprezentował też nowego Craftera, którego budową zajęła się nowa fabryka niemieckiej marki we Wrześni.

Sierpień



Letnie upały dały się we znaki miłośnikom nowych technologii. Policje drogowe na całym świecie zmagały się wówczas z falą wypadków spowodowanych przez wpatrzonych w ekrany smarftonów graczy Pokemon Go. Pochłonięte grą nastolatki wchodziły na ulice wprost pod nadjeżdżające pojazdy. W niespełna miesiąc od premiery gry, w samej tylko Japonii, doszło do niemal 80 wypadków drogowych spowodowanych przez graczy! Ponadto, w sierpniu swoje 35-lecie świętowała jedna z ikon sportów motorowych - 12-krotny zwycięzca Dakaru - Mitsubishi Pajero, a w promocyjny tour po kraju (Szczecin, Wrocław i Warszawa) ruszyła Arrinera Hussarya GT.

Wrzesień



Z początkiem września poznaliśmy wreszcie - długo wyczekiwaną - Skodę Kodiaq, a o zakończeniu sportowej kariery poinformował lubiany przez kibiców Felipe Massa. Fanów motoryzacji poruszył śmiertelny wypadek, w którym zginął holenderski kierowca Tesli Modelu S. Zdarzenie wywołało gorącą dyskusję dotyczącą poziomu bezpieczeństwa elektrycznych samochodów. Służby ratunkowe bały się podjąć interwencję (ciało kierowcy wydobyto z wraku w kilka godzin po zdarzeniu) z obawy przed porażeniem prądem! Był też jednak optymistyczny akcent. Autobus z Polski - elektryczny Solaris Urbino 12 - otrzymał prestiżową nagrodę "Bus of the Year 2016"!

Październik



Początek jesieni przyniósł prawne potwierdzenie faktu, że polscy kierowcy od miesięcy zmagają się z prawniczą patologią. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z prawem przepisy, na mocy których policjanci czasowo zatrzymują prawo jazdy kierowcom, którzy w terenie zabudowanym przekroczą prędkość o więcej niż 50 km/h. W żaden sposób nie wpłynęło to na fakt, że w oparciu o "lewe" prawo czasowo zatrzymano już przeszło 50 tys. dokumentów! W październiku przez Polskę przetoczyła się też pierwsza fala - skandalicznych wręcz - podwyżek obowiązkowego ubezpieczenia OC. W skali roku ubezpieczenie samochodu podrożało o - uwaga - 53 proc!

Listopad



Listopad upłynął nam pod znakiem absurdalnych pomysłów dotyczących zmian w podatku akcyzowym od samochodów. Senatorowie popisali się prawdziwym festiwalem niekompetencji zapominając m.in. o kwestii utraty wartości pojazdów. Ostatecznie udało się wypracować pewien "kompromis", co nie zmienia faktu, że w przypadku najpopularniejszych samochodów używanych (w wieku ok 10 lat) stawki podatku wzrosną średnio... trzykrotnie! W listopadzie poznaliśmy też nowe nowy program byłych prowadzących "Top Geara", stworzony wspólnie z siecią Amazon "The Grand Tour". Panowie nie wyszli z formy, ale... nie pokazali też niczego nowego.

Grudzień



Jeremy Clakrson, Richard Hammond i James May zapisali się na kartach historii internetu. Ich nowy program - "The Grand Tour" - w rekordowym czasie stał się najczęściej ściąganym (nielegalnie - dodajmy) programem w sieci! Złe wiadomości napłynęły z Niemiec - lokalne władze porozumiały się z Komisją Europejską w sprawie wprowadzenia opłat za przejazd samochodami osobowymi po autostradach. W grudniu na drogach (na razie w USA) pojawiły się też pierwsze autonomiczne taksówki (wynik współpracy Ubera i Volvo). Pięknym akcentem zakończył sezon - wielbiony przez kibiców - Kajetan Kajetanowicz. Popularny "Kajto" z pilotem Jarosławem Baranem zwyciężyli w Kryterium Karowej i - czwarty raz z rzędu! - całym Rajdzie Barbórka. Koniec roku przyniósł też szokujący raport brukselskiej organizacji Transport&Environment, demaskujący fiasko unijnej polityki zaostrzania norm emisji spalin. Wynika z niego, że rzeczywiste zużycie paliwa nowych samochodów różni się od katalogowego już średnio o - uwaga - 42 proc!

