Cała prawda o polskich taksówkach. Aż strach wsiadać!

Warszawscy strażnicy miejscy wzięli na cel poruszające się po stolicy taksówki. Na 110 skontrolowanych pojazdów wystawiono blisko 40 mandatów i sporządzono dwa wnioski o ukaranie kierowcy do sądu!

W miniony piątek i sobotę warszawscy strażnicy miejscy skupili się na kontrolach taksówek na terenie Śródmieścia. Poważne nieprawidłowości stwierdzono średnio w co czwartym przypadku! Najczęstsze grzechy kierowców to brak wymaganych uprawnień do bycia licencjonowanym taksówkarzem (egzamin) oraz brak - zamontowanego w widocznym miejscu - identyfikatora ze zdjęciem.

Ogólny bilans akcji to blisko 40 mandatów karnych, 2 wnioski o ukaranie skierowane do sądu, 2 "środki oddziaływania wychowawczego" (pouczenia) oraz 2 przypadki cofnięcia licencji na przewóz osób!

- Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo osób korzystających z usługi przewozu osób. Podczas kontroli sprawdzamy, czy kierujący ma zdany egzamin na bycie licencjonowanym taksówkarzem, czy posiada kasę fiskalną oraz weryfikujemy, czy oznakowanie samochodu jest zgodne z zapisami uchwały. W trakcie kontroli egzekwujemy również przestrzeganie przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie zatrzymywania i postoju pojazdów - opowiada o przebiegu kontroli nadzorujący działania st. insp. Piotr Rombel z I Oddziału Terenowego.

- Należy podkreślić, że cykliczność prowadzonych działań przynosi wymierne efekty. Obecnie śmiało można mówić o tendencji spadkowej ujawnianych nieprawidłowości, zarówno w związku ze świadczeniem usług taksówkowych jak i z zakresu ruchu drogowego. Nawet jeśli ujawniamy kierowcę bez licencji, co jest coraz rzadsze, to najczęściej jest on w trakcie egzaminów - dodaje Piotr Rombel.

Legalność usług taksówkowych jest w szczególnym zainteresowaniu straży miejskiej. Działania w tym zakresie strażnicy miejscy realizują w ramach codziennych zadań.

W ubiegłym roku na terenie całej Warszawy strażnicy miejscy skontrolowali w sumie 1830 pojazdów, których kierowcy świadczyli usługi taksówkowe. Działania prowadzone były przez funkcjonariuszy zarówno w ramach codziennych interwencji, jak i działań o charakterze akcyjnym. W wyniku przeprowadzonych interwencji w 991 przypadkach czynności zakończono nałożeniem mandatów karnych, udzielono też 66 pouczeń, a w 22 sprawach skierowano do sądu wnioski o ukaranie.