Budowa drogi S19 oraz obwodnic priorytetem

Przygotowanie oraz budowa drogi ekspresowej S19 oraz obwodnic Sanoka, Stalowej Woli i Niska oraz Łańcuta to tegoroczne priorytety rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zdjęcie . /Marek Chelminiak /East News

Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa GDDKiA w Rzeszowie Joanna Rarus, aktualnie trwa budowa dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) oraz od Sokołowa Małopolskiego do Stobiernej.

"Pierwszy odcinek będzie miał długość 6,3 km. Prace, które prowadzi konsorcjum Eurovia Polska i Warbud, zakończą się w sierpniu br. Drugi odcinek liczący 12,5 km, realizowany przez Aldesa Construcciones Polska ma być gotowy w czerwcu br." - dodała.

W tym roku planowane jest także wyłonienie wykonawców i podpisanie umów na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinkach: Lasy Janowski - Nisko Południe (dł. 24,3 km) oraz Nisko Południe - Sokołów Małopolski (dł. 29,9 km).

Niedawno rzeszowski oddział GDDKiA ogłosił rozpoczęcie drugiego etapu przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S19 od granicy województw lubelskiego i podkarpackiego (Lasy Janowskie) do Niska. Do wykonawców, którzy w pierwszym etapie złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, GDDKiA wysłała zaproszenie do składania ofert. Firmy mają czas na składanie ofert do 2 maja 2017 r.

Przetarg ten został podzielony na trzy odcinki. Zadanie "A" Lasy Janowskie-Zdziary (o długości ok. 9,3 km); zadanie "B"Zdziary-Rudnik nad Sanem (ok. 9 km); zadanie "C" Rudnik nad Sanem-Nisko Południe (6 km).

Jeszcze w marcu rzeszowski oddział GDDKiA ma zaprosić podmioty do składania ofert na kolejny odcinek S19 od Niska do Sokołowa Małopolskiego. W pierwszym etapie tego przetargu budową trzech odcinków, na które podzielony został ten fragment trasy, zainteresowanych było 20 firm i konsorcjów.

Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ-południe we wschodniej części kraju. Ma przebiegać od przejścia z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku.

Ma być też częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia, która przebiegać będzie z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.

Rarus podkreśliła, że w tym roku rozstrzygnięty zostanie również przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Trasa będzie miała ponad 15 km długości i będzie łączyła się z drogą ekspresową S19.

Obecnie trwa drugi etap tej inwestycji, w którym Dyrekcja zaprosiła 18 wykonawców do składania ofert na zaprojektowanie oraz wybudowanie obwodnicy. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w IV kwartale 2018 r., zakończenie najwcześniej w II kwartale 2021 r.

Rzeczniczka zaznaczyła, że w I kwartale br. jest planowane ogłoszenie przetargu na budowę obwodnicy Łańcuta, która będzie częścią drogi krajowej nr 94. Szacunkowa wartość inwestycji to 68-75 mln zł.

"Niedługo chcemy też ogłosić przetarg na wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Babica - Barwinek (granica państwa). Szacunkowa wartość przetargu to 32-39 mln zł" - dodała Rarus.

W tym roku planowane jest również rozpoczęcie robót przy budowie obwodnicy Sanoka. Wykonawcą tej inwestycji jest konsorcjum spółek Max Bögl Polska i Max Bögl Stiftung &Co. Jak zaznaczyła Rarus, aktualnie wojewoda podkarpacki prowadzi procedurę wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID). Wartość podpisanej w 2016 r. umowy to blisko 140 mln zł.