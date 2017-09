BOR kupuje nowe limuzyny za 5 mln zł

Nie jedną, a dwie opancerzone limuzyny kupi Biuro Ochrony Rządu. Samochodem będzie jeździć premier Beata Szydło, choć, jak dowiedzieliśmy się w BOR, oficjalnie auta służyć mają realizacji ustawowych zadań Biura.

BMW 750Li High Security

Opancerzone limuzyny najważniejszych osób w państwie zostały zniszczone w wypadkach. Najpierw BMW 750Li High Security z prezydentem Dudą złapało gumę i wjechało do rowu (na szczęście nikomu nic się nie stało), później Audi A8 L Security, również pancerne w najwyższej klasie VR9, rozbiło się na drzewie. Premier i kierowca wyszli bez szwanku, jednak samochód trafił do kasacji.



Biuro Ochrony Rządu po drugim wypadku od razu zapowiedziało, że kupi pancerną limuzynę. Najpierw zadeklarowało jednak, że potrzebna jest jedna, teraz mowa jest już o dwóch samochodach.



BOR przeznaczy na to ok. 5 mln złotych. Samochód w pancernej wersji kosztuje bowiem ok. 2,5 milionów złotych, bo to nie tylko wygodna i przestronna limuzyna. Najdroższy w takim aucie jest pancerz. Niestety informacje na jego temat są tajne, a zamówienie, jakie realizuje BOR, ma charakter poufny. Pewne jest jednak, że opancerzenie musi spełniać najostrzejsze wymagania i najwyższą klasę VR9.

Audi A8 L Security

Jak dowiedzieliśmy się w BOR, procedura zakupu potrwa nawet kilka miesięcy i to, mimo że Biuro nie zastosowało w przypadku tego zakupu ustawy o zamówieniach publicznych. Zapytania ofertowe trafiły już do potencjalnych dostawców. BOR czeka teraz na oferty.



Co wybierze BOR?



W grę wchodzą trzy niemieckie marki. To BMW, Audi lub Mercedes. BMW 760Li High Security wyposażone jest w silnik V12 o mocy 544 KM. Maksymalny moment obrotowy wynosi 750 Nm i dostępny jest przy 1500 obr/min. Cały moment trafia na tylne koła. W połączeniu z ośmiobiegowym automatem sześciolitrowa jednostka rozpędza pancernego kolosa do setki w 6,2 s, a prędkość maksymalna wynosi 210 km/h.

Mercedes S 600 Guard

Audi A8 L Security napędzane jest jednostką W12 o pojemności 6 litrów i mocy 500 KM oraz momencie obrotowym wynoszącym 625 Nm. Sprint do 100 km/h trwa 7,1 s, a prędkość maksymalna to 210 km/h. Moc trafia, tradycyjnie dla marki, na wszystkie koła, za pośrednictwem ośmiobiegowej automatycznej skrzyni biegów.



Mercedes S 600 Guard ma również sześciolitrowy silnik V12 o mocy 530 KM. Auto ma przy tym najwyższy moment obrotowy, równy 830 Nm. Silnik współpracuje z 7-biegową przekładnią automatyczną 7G-TRONIC. Z uwagi na masę pojazdu, podobnie jak w przypadku BMW i Audi została ograniczona do 210 km/h. Przyspieszenie? Mercedes nie chwali się takimi danymi.

