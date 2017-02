Bardzo dobry wynik Michelin w 2016 roku

Grupa Michelin zanotowała w roku 2016 zysk operacyjny na poziomie 2,69 mld euro (2,57 mld rok wcześniej), co przełożyło się na zysk netto w wysokości przeszło 1,6 mld euro – o ponad 43 proc. wyższy niż w roku 2015. Spółka zanotowała także wzrost marży operacyjnej na działalności bieżącej na poziomie 12,9 proc. (12,2 proc. rok wcześniej). Spółka planuje wypłatę dywidendy w wysokości 3,25 euro na akcję.

Zdjęcie Jean-Dominique Senard, dyrektor generalny Michelin /AFP

Średni wzrost sprzedaży dla wszystkich linii produktowych (opony do samochodów osobowych i dostawczych, opony do ciężarówek oraz specjalistyczne) wyniósł w roku 2016 2,1 proc. To wskaźnik przewyższający średnie tempo wzrostu całego rynku.

W segmencie opon do samochodów osobowych i dostawczych Grupa Michelin zanotowała wzrost średnio o 3 proc. - głównie dzięki sukcesom ubiegłorocznych nowości produktowych. Wzrosty sprzedaży opon zarówno na pierwsze wyposażenie jak i na wymianę nastąpiły na wszystkich rynkach, za wyjątkiem Ameryki Południowej.

Rynek opon do ciężarówek znajdował się w ubiegłym roku w stagnacji. W tym kontekście średni wzrost sprzedaży w tym segmencie na poziomie 1 proc. uznać należy za satysfakcjonujący - największe wzrosty zanotowano w Europie, natomiast największe tendencje spadkowe zaobserwowano w Ameryce Południowej i Północnej.

Rynki opon specjalistycznych, rolniczych i przemysłowych cechowało w roku 2016 spowolnienie, co przełożyło się na 1 proc. spadek sprzedaży w tym segmencie, jednak spółce udało się utrzymać swój udział rynkowy w tych liniach produktowych.

Spółka oczekuje, że w roku 2017 na rynku utrzymane zostaną trendy obserwowane w roku ubiegłym. Oczekiwany jest wzrost cen surowców, który przełoży się na konieczność takiego zarządzania polityką cenową, aby utrzymać dotychczasowe marże. W obecnej sytuacji rynkowej celem Grupy Michelin jest utrzymanie sprzedaży na poziomie globalnych trendów rynkowych, utrzymanie zysku operacyjnego w wysokości równej bądź wyższej niż w roku ubiegłym, uzyskanie na koniec roku wolnych środków pieniężnych w wysokości ponad 900 mln euro.