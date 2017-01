Arabowie zrezygnują z samochodów spalinowych?

Toyota wraz z partnerami biznesowymi i rządem Abu Zabi przeprowadzi testy Toyoty Mirai, których celem jest analiza możliwości wprowadzenia motoryzacji opartej na wodorze. W maju tego roku zostanie otwarta w stolicy pierwsza stacja tankowania wodoru. Zjednoczone Emiraty Arabskie planują do 2050 roku uzyskiwać 50% energii z niskoemisyjnych źródeł.

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich trwa Abu Dhabi Sustainability Week. 16 stycznia Toyota zaprezentowała program testowania wodorowej Toyoty Mirai w gorącym klimacie w pobliżu pustyni. Projekt ma także sprawdzić opłacalność wprowadzenia samochodów napędzanych ogniwami paliwowymi na arabski rynek. W programie uczestniczy należąca do rządu organizacja Masdar działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju, państwowe przedsiębiorstwo naftowe ADNOC, producent wodoru Air Liquide i dystrybutor Toyoty w ZEA, Al-Futtaim Motors. Wygląda na to, że władze kraju utrzymującego się ze sprzedaży ropy są zainteresowane przestawieniem własnej gospodarki na dużo bardziej ekologiczne rozwiązania.

Wspólny program testowy Toyoty i jej partnerów w Abu Zabi ma na celu sprawdzić praktyczność wodoru jako nośnika energii w tym kraju. Władze emiratu są zainteresowane dywersyfikacją źródeł energii oraz stworzeniem bardziej zrównoważonego modelu społeczeństwa, które emituje niewielkie ilości gazów cieplarnianych do atmosfery. Program ruszy w maju, kiedy zostanie otwarta pierwsza stacja tankowania wodoru w Abu Zabi. Partnerzy wspólnie pochylą się nad kluczowymi zagadnieniami w kontekście wprowadzenia do sprzedaży samochodów na ogniwa paliwowe - kwestię produkcji wodoru, budowy infrastruktury, logistyki, skalowalności oraz wykonalności modelu biznesowego. Badania zostaną przeprowadzone w Masdar Institute w Abu Zabi, ośrodku akademickim zajmującym się m.in. zrównoważonym rozwojem i energetyką odnawialną.

Korzystając z pierwszej stacji tankowania wodoru w Abu Zabi, która zostanie otwarta w maju tego roku, Toyota przeprowadzi szeroko zakrojone testy drogowe oraz testy tankowania w wymagających warunkach klimatycznych tego regionu, na które składają się m.in. upał i pył z terenów pustynnych. Toyota udostępni także samochody instytucjom rządowym i liderom opinii. Wspólny program Toyoty i jej partnerów przetestuje potencjał wodoru jako nośnika energii w Masdar City - eksperymentalnej niskoemisyjnej dzielnicy Abu Zabi, zbudowanej zgodnie z zasadami zrównoważonego projektowania miast. Dzielnica powstała jako laboratorium optymalnego modelu biznesowego dla rozwoju zielonych miast o pozytywnym wpływie na środowisko naturalne.

"Zjednoczone Emiraty Arabskie mają duży potencjał jeśli chodzi o produkcję wodoru. Abu Zabi ma łatwy dostęp do tego gazu dzięki instalacjom produkującym wodór przy rafineriach nafty. Wodór jest produktem ubocznym w wielu lokalnych fabrykach, m.in. tych wytwarzających sodę kaustyczną. Ogromne możliwości stwarzają także wielkie elektrownie słoneczne" - powiedział Takeshi Uchiyamada, przewodniczący rady dyrektorów Toyota Motor Corporation. - "Dzięki temu, że rząd Abu Zabi promuje inicjatywy, których celem jest tworzenie społeczeństwa opartego na wodorze, Zjednoczone Emiraty Arabskie mają szansę wyrosnąć na jednego z liderów czystej energetyki" - dodał.

Gospodarka ZEA jest oparta na przemyśle naftowym. Mimo to rząd promuje nową strategię rozwoju tego kraju o nazwie UAE Vision 2021, która stawia na pierwszym miejscu poprawę czystości powietrza, ekspansję czystych źródeł energii i uczynienie z kraju lidera pod względem jakości infrastruktury.

Mohamed Jameel Al Ramahi, CEO Masdar skomentował: "Toyota należy do najbardziej innowacyjnych firm na świecie, z ogromnymi zasługami jeśli chodzi o wprowadzanie na rynek ekologicznych rozwiązań w motoryzacji. Inicjatywa Toyoty, ADNOC, Air Liquide, Masdar Institute i Al-Futtaim Motors uwolni ogromny potencjał, jaki kryje się w technologii wodorowej dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wodór znacząco przyczyni się do realizacji rządowego planu, zgodnie z którym do 2050 roku energetyka niskoemisyjna będzie zaspokajała połowę potrzeb energetycznych kraju".

Abu Dhabi Sustainability Week to coroczna konferencja, która ma na celu realizację ustaleń paryskiej konferencji klimatycznej ONZ z 2015 roku. Podczas cyklicznych spotkań w Abu Zabi dyskutowane są praktyczne rozwiązania w zakresie polityki, inwestycji, technologii i współpracy sektora publicznego i biznesu.