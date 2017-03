70 lat temu nikt o nim nie słyszał. Dziś jest legendą!

Najbardziej rozpoznawalny producent samochodów sportowych na świecie świętuje właśnie urodziny. 12 marca minęło równe 70 lat od chwili, gdy na ulice włoskiego Maranello wyjechał pierwszy samochód konstrukcji Enzo Ferrariego!

Zdjęcie Enzo Ferrari z synem Dino (zmarłym w wieku 24 lat) przyglądają się silnikowi /

Urodzony w 1898 roku w Modenie Enzo Ferrari od dziecka wykazywał zainteresowanie mechaniką. Ukończył technikum mechaniczne zdobywając doświadczenie w różnych warsztatach. Z czasem odkrył też w sobie pasję do wyścigów. Już w 1929 roku założył własny zespół - Scuderia Ferrari - w barwach którego ścigał się samochodami spod znaku Alfy Romeo.

W 18 lat po pierwszym starcie pod własną marką Ferrari zbudował swój pierwszy samochód wyścigowy - Ferrari 125 S. Auto odbyło dziewiczą jazdę testową po ulicach Maranello 12 marca 1947 roku. W jego opracowaniu pomagali Enzo wybitni włoscy inżynierowie. Silnik V12 o pojemności zaledwie 1497 cm3 był dziełem Gioacchino Colombo. Przy stworzeniu auta pracowali również Luigi Bazzi i - późniejszy legendarny twórca jednostek napędowych Alfy Romeo - Giuseppe Busso.

Dwumiejscowy roadster ważył zaledwie 750 kg. Jednostka napędowa - przy 6800 obr./min - rozwijała moc maksymalną 120 KM. Napęd przenoszony był na koła tylnej osi za pośrednictwem pięciostopniowej, ręcznej skrzyni biegów. Powstały zaledwie dwa egzemplarze Ferrari 125 S. Auta zbudowano, by spełnić przepisy homologacyjne Formuły 2. Oficjalny torowy debiut pierwszego Ferrari odbył się 11 maja w mieście Piacenza.

Zdjęcie Replika Ferrari 125 S /

Co ciekawe, żadne z dwóch Ferrari 125 S nie przetrwało do dnia dzisiejszego. Raczkująca marka musiała mocno liczyć się z kosztami. Oba auta posłużyły więc do zbudowania kolejnych konstrukcji. W oparciu o zdemontowane z nich podzespoły powstały m.in. Ferrari 159 S i 166.

Pojazd prezentowany na zdjęciach to replika. Odbudowy auta, w oparciu o oryginalne plany, części i technologię, podjęła się w 1987 roku włoska firma Michelotto. Samochód przywrócono do życia na niespełna rok przed śmiercią samego twórcy marki. Enzo Ferrari zmarł w Modenie 14 sierpnia 1988 roku.

By uczcić 70-lecie istnienia firmy Ferrari przygotowało specjalną, jubileuszową odmianę modelu Ferrari LaFerrari Aperta. Auto, podobnie jak coupe, napędzane jest silnikiem V12 wspomaganym elektrycznym motorem rozwijającym 163 KM. Sumaryczna moc układu napędowego to 950 KM.

Zdjęcie Replika Ferrari 125 S oraz Ferrari LaFerrari Aperta w jubileuszowej wersji /

Z okazji 70. urodzin Ferrari w aż 60 krajach zorganizowane zostaną jubileuszowe imprezy pod nazwą "Drive by Emotion". Główne obchody święta włoskiej marki odbędą się we wrześniu w Maranello.