600 km dróg wojewódzkich do remontu

Przebudowa tras wojewódzkich w woj. kujawsko-pomorskim będzie kosztować w najbliższych latach 900 mln zł; wyremontowanych zostanie ok. 600 km dróg - poinformowały we wtorek władze województwa. Ok. 600 mln zł z tej kwoty pochodzić będzie z RPO na lata 2014-2020.

"W najbliższych latach na modernizację dróg zamierzamy przeznaczyć ok. 600 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Kolejne ok. 300 milionów trafi na ten cel ze środków własnych województwa" - powiedział marszałek Piotr Całbecki.

Modernizacja tras ma przebiegać w zgodzie z Kujawsko-Pomorskim Planem Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej. W dokumencie założono przebudowę 351 km dróg (14 odcinków), na których prace realizowane będą przy wykorzystaniu środków z RPO na lata 2014-2020.

"Podlega nam 1730 km dróg wojewódzkich. W poprzednich latach zrealizowaliśmy inwestycje na wielu trasach, które przeszły gruntowną modernizację. Przebudowane zostały nie tylko jezdnie, ale również skrzyżowania, chodniki i cała infrastruktura przy tych drogach. Było to możliwe dzięki środkom przeznaczonym przez urząd marszałkowski oraz wsparciu, którym dysponował on w ramach poprzedniej perspektywy finansowania unijnego" - podkreślił we wtorek dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Mirosław Kielnik.

Koszt realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w latach 2007-2015 wyniósł ok. 0,5 mld zł. Za tę kwotę przebudowano ok. 300 km dróg, a także wybudowano siedem obwodnic miast, m.in. Chełmna, Brodnicy, Mogilna, Janikowa czy Nakła nad Notecią.

Różny jest stopień zaawansowania planowanych inwestycji. W ostatnich tygodniach rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy prac na piętnastokilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 251 ze Żnina do Damasławka, który będzie modernizowany. W toku są postępowania przetargowe w sprawie tras: nr 559 z Lipna do granicy z województwem mazowieckim (22 km długości), nr 548 ze Stolna do Wąbrzeźna (29 km), nr 265 z Brześcia do Kowala (19 km).

Jak deklarują zarządcy dróg, wkrótce ogłoszone zostaną przetargi na remont dwóch odcinków trasy wojewódzkiej nr 240 z Tucholi do Świecia, o łącznej długości 15 km. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego pozwolą również w kolejnych latach zmodernizować m.in. 58 km drogi wojewódzkiej nr 266 z Ciechocinka do Piotrkowa Kujawskiego, 53 km DW nr 254 z Brzozy do Mogilna czy 42 km trasy numer 269 z Kowala do Izbicy Kujawskiej.

"W 2017 roku ruszy także program przebudowy dróg z wykorzystaniem środków własnych województwa. Urząd marszałkowski zamierza przeznaczyć na niego 20 mln zł rocznie. To bardzo duża suma, która pozwoli na realizację wielu ważnych inwestycji" - dodał Kielnik.

Dodatkowe 10 mln zł każdego roku przeznaczone zostanie na inne zadania realizowane przez ZDW - m.in. przebudowę skrzyżowań, modernizację mostów i wiaduktów czy budowę zatok, chodników i sygnalizacji świetlnych.

We wtorek marszałek Całbecki rozmawiał z samorządowcami w Barcinie o przebudowie odcinka DW nr 254 z Brzozy do Wylatowa. Inwestycja jest ważna dla mieszkańców kilku miast, gdyż trasa wiedzie do węzła Stryszek na trasie S10 oraz drogi krajowej nr 15 w Wylatowie. Kończą się prace nad koncepcją modernizacji całej drogi. Później powstanie projekt budowlany. Przetarg na dokumentację, zgodnie z deklaracjami władz województwa, ogłoszony zostanie wiosną.