50 nowych autobusów dla miejskiej komunikacji w Rzeszowie

Samorząd Rzeszowa kupił dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK) 50 nowych autobusów. Z tej liczby dziesięć pojazdów jest elektrycznych, a 30 to przegubowce. Koszt zakupu pojazdów to w sumie prawie 95 mln zł.

Zdjęcie Autosan MIDI SANCITY 9LE /Fot. M. Lasyk /Reporter

W czwartek w rzeszowskim magistracie podpisane zostały umowy na zakup pojazdów. 40 autobusów, w tym 10 elektrycznych i 30 przegubowych, które będą miały po 18 metrów długości dostarczy firma Solaris. Natomiast pozostałe 10 autobusów 12-metrowych dostarczy Autosan.

Jak powiedział w trakcie uroczystości dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy w rzeszowskim magistracie Paweł Potyrański, zakup pojazdów to efekt większego projektu, którego celem jest rozwój transportu publicznego w stolicy Podkarpacia. Dyrektor przypomniał, że całkowita wartość tego projektu to niemal 200 mln zł, z czego unijne dofinansowanie z programu Polska Wschodnia to prawie 150 mln zł.

Potyrański podkreślił, że miasto planuje zakup kolejnych 20 autobusów elektrycznych.

Wiceprezydent Rzeszowa Marek Ustrobiński zaznaczył, że samorząd już w poprzedniej perspektywie finansowej UE zrealizował duży projekt transportowy, w ramach którego m.in. zakupiono 80 nowych autobusów.

"Obecny projekt jest kontynuacją poprzedniego. Oprócz zakupu nowych pojazdów planujemy m.in. przebudowę ponad 130 zatok autobusowych i przystanków i modernizację 12 ulic. Powstanie też Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne, które skupi w jednym miejscu wszystkie rodzaje transportu w mieście" - dodał.

Wiceprezydent zapowiedział, że samorząd nadal będzie rozwijał transport publiczny, tak, aby jak najwięcej kierowców rezygnowało z własnych samochodów na rzecz komunikacji miejskiej.

Według wyliczeń rzeszowskiego ratusza w ubiegłym roku o 15 proc. wzrosła liczba pasażerów, którzy korzystali z usług MPK.

Jak podał prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, miasto w ostatnich latach wydało na rozwój transportu 1,3 mld zł; z tej kwoty dofinansowanie z różnych programów wyniosło ok. 1 mld zł.

Jak powiedział prezes Autosanu Michał Stachura, 10 autobusów, które firma dostarczy do Rzeszowa to zupełnie nowe konstrukcje. "Tylko z zewnątrz są to znane już konstrukcje, ale w środku zostało wiele zmienione m.in. układ jezdny, klimatyzacja czy układy elektryczne są nowe" - dodał Stachura i zapowiedział, że pierwsze egzemplarze autobusów pojawią się w Rzeszowie na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku.

40 pozostałych pojazdów, w tym 30 przegubowców i 10 elektrycznych dostarczy do Rzeszowa firma Solaris. Jej wiceprezes Paweł Hajduk podkreślił, że stolica Podkarpacia jest jednym z pierwszych miast, w których jeździć będą autobusy elektryczne. "Rzeszów jest beneficjentem naszej innowacji. Jestem dumny z tego, że władze miasta dbają o środowisko i otoczenie, to bardzo ekologiczne podejście" - zauważył.

Hajduk dodał, że dotychczas firma sprzedała ok. 100 autobusów elektrycznych. Model, który trafi w przyszłym roku do Rzeszowa został ogłoszonym "Autobusem roku 2017". Oprócz samych pojazdów w mieście wybudowane zostaną też trzy stacje do ładowania pojazdów elektrycznych.

Solaris dostarczy do Rzeszowa również 30 autobusów przegubowych o długości 18 metrów. Dotychczas po mieście jeździły tylko cztery takie pojazdy. Zarówno przegubowce, jak i autobusy dostarczone przez Autosan będą spełniały najwyższą normę spalin Euro 6.