Końcowe odliczanie do wzbogaconej o dodatkowe atrakcje odsłony DNOTJ w Krakowie

Dokładnie za dziesięć dni najlepsi motocykliści świata już po raz trzeci wyjadą na tor zbudowany w TAURON Arenie Kraków, aby walczyć o punkty Mistrzostw Świata we Freestyle Motocrossie - Diverse NIGHT of the JUMPs. Dodatkowo zawodnicy będą próbowali pobić rekord świata w skoku wzwyż na motocyklu, a jedyny Polak biorący udział w Mistrzostwach Świata - Marcin Łukaszczyk ponownie powalczy z najlepszymi w konkursie Best Whip. Do rywalizacji w TAURON Arenie Kraków dołączą także po raz pierwszy freestylowi rowerzyści, którzy walczyć będą o zwycięstwo w Pucharze Świata Dirt MTB - FMB World Tour.

Przypomnijmy, że Marcin już ma na swoim koncie wygraną w konkurencji Best Whip. W listopadzie 2016 w ERGO ARENIE Gdańsk/Sopot zdecydowanie zwyciężył z takimi gwiazdami od wyłamywania motocykla jak Massimo Bianconcini, czy urzędujący Mistrz Świata Maikel Melero. Poza trenowaniem Whipów nasz reprezentant mocno przygotowuje się do swojego przejazdu, który zaprezentuje w Krakowie. Od miesiąca trenuje w Hiszpanii razem z najlepszymi zawodnikami Europy wśród których są także Libor Podmol i David Rinaldo. Wszystkich tych zawodników zobaczymy w Krakowie.

25 marca w TAURON Arenie Kraków zaprezentują się także specjaliści od rowerowego Freestyle`u. Już dziś zapowiadają, że dadzą z siebie wszystko i pokażą rowerowy Dirt z najwyższej światowej półki. Reprezentant Polski - Szymon Godziek jeden z czołowych światowych zawodników, w połowie lutego udowodnił, że jest w bardzo dobrej formie wygrywając zawody HONOR Winter Sports Festival w Białce Tatrzańskiej. Szymon wykorzystuje każdy dzień dobrej pogody, aby trenować. Jak zapowiada podczas Diverse NIGHT of the JUMPs chciałby zaprezentować nowy trick na step downie zbudowanym w oparciu o trybuny TAURON Areny Kraków. Godziek, który znany jest z tego, że w swoich ewolucjach niejednokrotnie czerpał inspirację właśnie z Freestyle Motocrossu, ze względu na połączenie zawodów Pucharu Świata FMB World Tour z Mistrzostwami Świata FMX, chciałby także zaprezentować widzom kilka tricków przeniesionych z motocykla na rower.

Wielu emocji podczas DNOTJ dostarczy także Patryk Siekaj, który jako piąty i równocześnie najmłodszy zawodnik na świecie wylądował salto w tył na quadzie, Mieszkańcy południowej Polski po raz pierwszy będą mieli okazję zobaczyć na żywo ten zapierający dech w piersiach wyczyn. Patryk już na tyle dobrze radzi sobie z tą ewolucją, że podczas ostatnich treningów zaczął do salta dodawać kombinacje. Możemy więc być pewni, że swoim występem nie zawiedzie oczekiwań widzów.



Końcowe odliczanie do zupełnie nowej odsłony Diverse NIGHT of the JUMPs trwa.