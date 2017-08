Bulli Summer Festival - wyjątkowy zlot klasycznych Volkswagenów

Najbliższe dni obfitują w motoryzacyjne imprezy u naszych zachodnich sąsiadów. Już jutro, w Allerpark w Wolfsburgu, rozpoczyna się międzynarodowy zlot miłośników modelu Transporter - Bulli Summer Festival.

Tereny lokalnego parku przeistoczą się w ogromną strefę festiwalową - raj dla miłośników i posiadaczy modeli serii T. Nie zabraknie koncertów, strefy rekreacyjnej, kempingowej, wspólnego grillowania, zabawy, ekspozycji samochodów i ogromnego konwoju kończącego festiwal. Na 6 sierpnia (niedziela) planowana jest parada z Wolfsburga do fabryki w Hanowerze. Weźmie w niej udział 350 legendarnych modeli Bulli. Konwój historycznych aut ma nawiązywać do wydarzenia z 1956 roku, kiedy produkcję tego modelu przeniesiono do Hanoweru, stolicy kraju związkowego, gdzie Volkswagen Transporter jest produkowany do dzisiaj.

W przejeździe do Hanoweru weźmie również udział dr Eckhard Scholz - Prezes Zarządu Volkswagen Samochody Użytkowe. Pojedzie swoim własnym T1 rocznik 1965 z silnikiem o mocy 44 KM w kolorze białym.

Przed bramami zakładu w Stöcken odbędzie się wielka plenerowa impreza z udziałem gości z całego świata. Zebranym przygrywać będzie hanowerska grupa popowa Marquess, wokalistka Jea oraz zespół DJ-ów Adaptiv.

70-lecie Volkswagena T1 świętować będą także fani z Polski. Na festiwal wybiera się grupa ponad 70 osób w 27 samochodach z rodziny T. 15 uczestników festiwalu otrzymało zaproszenie na Bulli Summer Festival wygrywając organizowany przez markę Volkswagen Samochody Użytkowe konkurs na Facebooku. Zwyciężyły najciekawsze i najbardziej wyjątkowe historie właścicieli związane z ich modelem T. Pozostałe załogi to wierni fani marki, użytkownicy klasycznych Transporterów, regularni bywalcy zlotów.



Załogi znad Wisły stworzą wspólnie "Team Poland" i będą reprezentować Polskę w Wolfsburgu. Członków teamu, wspierać będzie polski importer marki Volkswagen Samochody Użytkowe, który przygotował na terenie campingu dedykowaną strefę dla uczestników.