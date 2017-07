1 30

Nie ma w Polsce muzeum motoryzacji z prawdziwego zdarzenia. FSO na Warszawskim Żeraniu nigdy nie tworzyła zbiorów, podobnie FSM w Bielsku-Białej i Fabryka Samochodów Rolniczych „Polmo” produkująca m.in. Tarpana. Są jednak miejsca, w których można podziwiać perełki nie tylko polskiej motoryzacji. Jak do nich trafić? Wielkie koncerny motoryzacyjne dbają o swoją historię. Mercedes, Porsche, BMW czy Audi mają w Stuttgarcie, Monachium i Ingolstadt wielkie, nowoczesne muzea. Volkswagen tuż przy fabryce w Wolfsburgu stworzył Autostadt – muzealne miasteczko, w którym każda marka należąca do koncernu ma swój oddzielny pawilon. Na zwiedzających czeka tor off-roadowy, przejażdżka statkiem i możliwość zakupu auta w największym salonie koncernu na świecie. Co więcej, park, w którym to wszystko się znajduje, jest otwarty dla wszystkich, czyniąc z przemysłowej dzielnicy miasta enklawę ciszy, spokoju i wypoczynku.