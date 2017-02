Transport łopat do wiatraków elektrowni wiatrowej

Jak przewozi się elementy wiatraków do farm wiatrowych? Czasami jedynym wyjściem jest transport drogowy. Nie jest to jednak sprawa prosta - każda z łopat wirnika ma 54,4 m długości i waży 80 ton! Problemem jest więc nie tylko spora masa, ale również rozmiary ładunku, do przewozu którego kręte górskie drogi nie są przystosowane. Aby ten problem rozwiązać, stosuje się naczepy ze specjalnymi siłownikami, które pozwalają ustawiać łopaty zależnie od tego, którędy prowadzi droga. Poważne przedsięwzięcie, zważywszy na to, że do pokonania jest zaledwie 5,5 km. Farma wiatrowa znajduje się na górze Baoding w chińskiej prowincji Yunnan.