Zakaz wożenia dzieci do szkoły samochodem?!

Kolejne miasta wytaczają najcięższe działa przeciw zmotoryzowanym, by chronić swoich mieszkańców przed wdychaniem szkodliwych substancji. Burmistrz Londynu - Sadiq Khan - chce np. zakazać ruchu kołowego w pobliżu szkół!

W wywiadzie dla "The Times", sprawujący swój urząd od maja 2016 roku Khan porównał obecną sytuację do tej sprzed pół wieku. "Naukowcy mieli już wówczas niezbite dowody na to, że palenie powoduje tysiące zgonów rocznie, ale politycy nie zrobili nic, by temu zapobiec" - argumentował Khan.

Wg najnowszych badań dziesiątki tysięcy dzieci w brytyjskich szkołach oddychają powietrzem, które jest tak zanieczyszczone, że może trwale zaszkodzić ich zdrowiu. Zdaniem naukowców w samym tylko Londynie z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera każdego roku około 9 tys. osób!

W trosce o zdrowie dzieci, w niektórych częściach Londynu i pobliskim Camden, wprowadzono zakaz ruchu kołowego w pobliżu szkół. Khan nie ukrywa, że będzie lobbował za tym, by wszystkie z 30 dzielnic brytyjskiej stolicy wprowadziły podobne przepisy.