Volkswagen Polo i milion kilometrów przebiegu

Polo 4. generacji Pana Sławomira zostało kupione 26 kwietnia 2004 roku w salonie marki Volkswagen w Piotrkowie Trybunalskim. Samochód, początkowo zarejestrowany jako ciężarowy, był używany w firmie transportowej i służył do przewozu kierowców. Bardzo często zdarzało się, że na liczniku VW Polo przybywało po 15 - 20 tys. km. miesięcznie.

Po odbyciu "służby" w firmie Polo zostało przerejestrowane na samochód osobowy, używane jest do dziś.



- Jestem z Polo niezwykle zadowolony. Przez milion kilometrów i 13 lat eksploatacji samochód nigdy mnie nie zawiódł. Auto nigdy nie było ani holowane, ani transportowane lawetą. Samochód zbudował sobie i marce taką renomę, że teraz cała rodzina jeździ Volkswagenami. Pod koniec minionego roku w firmie pojawi się kolejny model Volkswagena, tym razem Caddy. Polo wzbudza tyle pozytywnych emocji, że nawet moja dziesięcioletnia córka zapytała mnie niedawno czy na osiemnaste urodziny kupię jej nowe Polo - powiedział Pan Sławomir, właściciel Polo z przebiegiem miliona kilometrów.



Samochód przeszedł ostatnio gruntowny przegląd w serwisie Autoweber w Zduńskiej Woli. Podczas przeglądu wymieniono rozrząd, wszystkie filtry, pióra wycieraczek oraz przednie tarcze i klocki hamulcowe.



- Samochód wzbudził sporą sensację w warsztacie. Nieczęsto wykonuję przeglądy serwisowe przy przebiegu 1 miliona kilometrów. Jak na taki przebieg, Polo Pana Sławomira jest w bardzo dobrym stanie. Poza czynnościami związanymi z okresowym przeglądem wymieniliśmy jedynie amortyzatory pokrywy bagażnika oraz mechanizm przednich wycieraczek. Jestem przekonany, że ten egzemplarz przejedzie jeszcze wiele kilometrów - powiedział mechanik Paweł Ładziak, który wykonywał przegląd Polo.



Na pytanie o receptę na bezawaryjny przebieg miliona kilometrów Pan Sławomir mówi: - Należy wybrać dobre auto, a takim na pewno jest Volkswagen Polo. Następnie trzeba o nie dbać i regularnie je serwisować. Po gruntownym serwisie jestem przekonany, że idziemy z Polo na rekord, rozpoczynamy podróż do drugiego miliona kilometrów. 25 okrążeń Ziemi po równiku, bo taki dystans Polo już przejechało, to dla nas za mało. Chcemy więcej!



Do dzisiaj Volkswagen sprzedał na świecie 14 milionów egzemplarzy Polo pięciu generacji. Miesiąc temu w Berlinie została zaprezentowana najnowsza, już szósta generacja małego Volkswagena.

Wysoką jakość Volkswagena Polo potwierdzają badania niezależnych instytucji - w najnowszym raporcie DEKRA model ten zajął trzecie miejsce w klasie małych aut z przebiegiem od 100 do 150 tys. km.