Twoje auto rdzewieje? Kup mu nową karoserię!

Największym wrogiem samochodu jest rdza. Gdy strawi ona elementy nośne karoserii, dla pojazdu nie ma już ratunku.

Zdjęcie Mini /

Problem niskiej jakości zabezpieczenia antykorozyjnego przez lata dawał się we znaki zwłaszcza właścicielom popularnych samochodów. Aut "dla ludu", które w momencie swojego debiutu miały za zadanie zmotoryzować nabywców, nie projektowano z myślą o wieloletniej eksploatacji.

Reklama

W konstrukcjach takich, jak Volkswagen Typ 1 (popularny Garbus) czy Citroen 2CV problem szybko rdzewiejącego nadwozia można było bagatelizować - samochody tworzono w oparciu o ramę nośną. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, gdy najnowszym krzykiem mody stały się nadwozia samonośne, sprawa mocno się skomplikowała.

Jednym z pierwszych pojazdów "dla Kowalskiego" wykorzystujący tego typu konstrukcję było - zaprezentowane w 1959 roku - Mini produkowane przez British Motor Corporation. Niestety, właśnie ze względu na korozję, pierwsze - wytwarzane do 1967 roku egzemplarze - praktycznie zniknęły z ulic. Wkrótce może się to jednak zmienić!

W ofercie wyspecjalizowanej w produkcji części zamiennych do brytyjskich klasyków firmy British Motor Heritage pojawiło się właśnie... kompletne nadwozie do Mini Mk 1! To prawdziwe wybawienie dla właścicieli licznych pojazdów, którzy nie są w stanie zapanować nad rdzą.

Zdjęcie Nadwozie do Mini Mk1 /

Warto pamiętać, że pierwsze Mini dość mocno różniły się od następców. Inne były m.in. drzwi (z przesuwanymi oknami), zawiasy (montowane na zewnątrz), czy pas tylny. Zmian konstrukcyjnych było jednak więcej - obejmowały m.in. gródź czołową, podłogę i podciągi!

Projekt British Motor Heritage nie jest idealną kopią pierwszej serii. Firma zrezygnowała z części (niewidocznych) rozwiązań konstrukcyjnych (np. sposób mocowania przedniej grodzi, czy otwory w grodzi tylnej), których odtworzenie - przekreślałoby projekt z finansowego punktu widzenia. Z zewnątrz oferowana przez producenta karoseria nie różni się jednak od oryginału, co oznacza, że przezbrojenie auta wykonać można na zasadzie "plug&play".

Zdjęcie Nadwozie do Mini Mk1 /

Pierwsza partia produkcyjna - 15 sztuk - trafić ma do nabywców już w kwietniu. Gołą, przygotowaną do malowania karoserię wyceniono na 9950 funtów. By potwierdzić złożenie zamówienia wymagana jest przedpłata w wysokości 25 proc. ceny.

Nie wiadomo ilu właścicieli pierwszej generacji Mini zdecyduje się na odtworzenie swoich pojazdów w oparciu o fabrycznie nowe nadwozie. Nie ma jednak wątpliwości, że firma liczyć może na duże zainteresowanie zespołów sportowych. Mini - nie tylko w Wielkiej Brytanii - jest przecież ikoną sportów motorowych. Możliwość zbudowania jego rajdowej czy wyścigowej wersji w oparciu o nową, nieuzbrojoną karoserię, na pewno stanowić będzie dużą pokusę dla fanów modelu.